한동훈 “꺾은 자(정성호), 꺾인 자(노만석)…꺾은 자가 더 나빠”

한동훈 국민의힘 전 대표가 서울 여의도 국회 분수대 앞에서 제21대 대통령 선거 출마를 선언한 뒤 이동하고 있다. 2025.4.10/뉴스1

또 한 전 대표는 9일 민주당이 대장동, 대북송금 검찰 수사에 대한 상설특검을 검토하는 것으로 알려지자 “민주당 정권은 김만배 등 대장동 일당의 공범이자 원팀임을 자백한 것”이라며 “이미 민주당 정권의 연성독재는 시작되었다”고 했다.