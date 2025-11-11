핵잠→원잠→다시 ‘핵잠’으로…정부 “국민 익숙한 용어 사용”

정부가 원자력추진잠수함(원잠·SSN)의 명칭을 핵추진잠수함(핵잠)으로 다시 정리했다. 국민에게 더 익숙한 용어를 사용하자는 취지에서 이같이 결정한 것으로 알려졌다.
11일 국가안보실 등에 따르면 정부는 최근 관계기관 협의를 통해 SSN을 원잠이 아닌 핵잠으로 부르기로 했다.
이재명 대통령은 지난달 29일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 핵잠 연료 공급을 요청했다. 트럼프 대통령은 이튿날 트루스소셜에 “한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵잠(Nuclear Powered Submarine)을 건조할 수 있도록 승인했다”고 밝혔다.
이후 국내에서 SSN을 핵잠이라고 표현하다가 이달 5일 정부는 잠수함의 평화적 이용을 강조하기 위해 원잠으로 명칭을 변경한다고 밝혔다. 당시 안규백 국방부 장관은 국회 국방위원회 전체회의에서 “핵잠이라고 하면 핵폭탄을 탑재했다고 연상할 수 있고, 국제사회에서 그런 문제를 제기할 수 있다”고 설명했다.
그러나 원잠보다는 핵잠이라는 용어가 국민에게 더 익숙하다고 판단함에 따라 다시 명칭을 변경한 것으로 전해졌다.
