국힘, 내일 법무부·대검 항의 방문…“정성호·노만석 사퇴해야”

국민의힘 송언석 원내대표는 10일 검찰의 ‘대장동 개발 비리 사건’ 항소 포기와 관련해 정성호 법무부 장관과 노만석 검찰총장 권한대행(대검찰청 차장)의 사퇴를 촉구하며, 법무부 및 대검에 대한 항의 방문을 예고했다.
송 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회 직후 “이번 항소 포기 사태는 대한민국 사법 체계를 파괴하는 굉장히 중차대한 사태라는 점에 (의원들이) 동의했다”며 “정 장관과 노 권한대행을 비롯한 항소 포기 외압과 관련한 관계자 전원이 즉각 사퇴해야 한다는 점에 의견을 모았다”고 밝혔다.
이어 “내일 의원들이 대검과 법무부에 항의 방문할 것”이라며 “현장에서 규탄대회를 열 것으로 생각한다. 시각을 조율 중”이라고 말했다. 아울러 국민의힘은 12일에도 추가적인 규탄 집회 개최를 고려하고 있다.
더불어민주당 김병기 원내대표는 전날 대장동 개발 비리와 대북송금 사건 등을 이재명 대통령을 겨냥한 조작 수사로 규정하고 국정조사와 청문회, 상설 특검을 검토해 실시하겠다고 밝혔다.
송 원내대표는 이를 언급하며 “오늘 ‘우리도 좋다, 무엇이든지 다 할 수 있다’는 의원들의 의견을 모았다”며 “그중 가장 빨리 할 수 있는 부분이 있다면 본회의에서 현안 질의를 한다거나 국정조사를 하는 방안에 대해 여야 간 즉각 협의하자고 의원들의 총의를 모았다”고 설명했다.
그러면서 김 원내대표를 향해 “이번 항소 포기 외압과 관련해 국정조사를 즉각 실시할 것을 다시 한번 제안한다”며 “여야 합의로 오랜만에 처리할 수 있지 않을까 기대한다”고 말했다.
송 원내대표는 국정조사 및 특검과 관련한 민주당과 국민의힘의 입장이 충돌하지 않느냐는 지적엔 “충돌한다고 생각하지 않는다”고 답했다. 그는 “민주당에선 ‘항명’이라는 표현을 썼는데 항명이라고 해도 수사 담당자 및 수사진들, 그리고 최종 결재를 하는 검찰총장 권한대행과 반부패부장, 거기에 신중하게 검토하라고 지시한 정 장관은 당연히 국정조사 (대상이) 될 것”이라고 했다. 이어 “봉욱 민정수석비서관도 관련 사항을 확인하기 위해 국정조사 대상이 돼야 할 것이다. 결과적으로 출석해야 할 고위 관계자는 아마 일치하지 않을까 싶다”고 부연했다.
송 원내대표는 앞서 같은 당 장동혁 대표가 ‘대통령까지 보고 받고 묵인했다면 탄핵 사유’라고 밝힌 데 대해선 “이번 항소 포기 외압의 몸통이 이 대통령이라는 점에 대해선 모두가 인식을 함께했다”며 “지금 당장 탄핵을 추진할지, 할 수 있을지에 대해선 의원들과 좀 더 논의하는 방향으로 정리했다”고 전했다.
