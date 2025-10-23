국감 나온 명태균 “오세훈이 질질 짜면서 부탁했다”

오세훈 “대질신문 앞둬 밑천 못쓴다” 답변 자제

‘정치 브로커’ 명태균씨가 23일 오후 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 서울시청 국정감사에서 의원질의를 마치고 오세훈 서울시장 뒤로 이동하고 있다. 2025.10.23/뉴스1





오 시장과 명 씨는 날 오후 서울 중구 서울시청에서 열린 서울시 국감에서 대면했다.명 씨는 “오 시장과 11월 8일 오전 10시에 특검에서 대질신문을 한다”며 “오늘 다 얘기해버리면 (오 시장이) 대질신문 때 다 맞춰서 오지 않겠느냐”고 했다. 이어 “오 시장이 여태까지 저를 두 번 만났다, (저를) 내쫓았다고 하는데, 다 거짓말”이라며 “일곱 번 만났다”고 주장했다.오 시장이 명 씨를 만나 운 적도 있느냐는 질문에 명 씨는 “송셰프에서 질질 짰다”고 했다.명 씨는 “23일에도 만났고, 27일에는 청국장집에서 만났다”며 “30일 장어집에서 만났다. 조은희 의원도 만났다”고 했다. 명 씨는 청국장집을 제외하면 모두 김영선 전 국민의힘 의원이 동석했다고 설명했다.

‘정치 브로커’ 명태균씨가 23일 오후 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 서울시청 국정감사에서 권칠승 더불어민주당 의원 질의에 답변하기 위해 발언대로 향하고 있다. 2025.10.23/뉴스1 오 시장은 ‘일곱 번 만난 게 맞느냐’는 더불어민주당 권칠승 의원의 질의에 대해 다음달 8일로 예정된 대질신문을 이유로 답변을 자제할 수밖에 없다고 답했다.

'정치 브로커' 명태균씨가 23일 오후 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 서울시청 국정감사에서 의원질의를 마치고 오세훈 서울시장 뒤로 이동하고 있다. 2025.10.23/뉴스1 오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨로부터 미공표 여론조사 13건을 제공받은 뒤 자신의 후원자인 사업가 김모 씨에게 비용을 대납하게 한 의혹을 받고 있다.

‘정치브로커’로 알려진 명태균 씨가 23일 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울특별시에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 발언하고 있다. 오른쪽은 오세훈 서울시장. 2025.10.23. 뉴시스 권 의원이 질의를 마친 뒤 국민의힘 서범수 의원은 “서울시에 대한 국정감사는 서울시의 업무 내지는 국가가 위임한 것이나 예산을 지원한 사업과 관련돼야 한다”며 “명 씨의 발언은 그것과는 전혀 관계가 없는 것”이라고 했다. 권 의원이 질의를 마친 뒤 국민의힘 서범수 의원은 “서울시에 대한 국정감사는 서울시의 업무 내지는 국가가 위임한 것이나 예산을 지원한 사업과 관련돼야 한다”며 “명 씨의 발언은 그것과는 전혀 관계가 없는 것”이라고 했다.

오 시장은 “(검찰의 소환 조사를 받았던) 5월 제가 검찰에 강력하게 요청했던 것은 명 씨와의 대질신문”이라며 “당시에 이루어지지 않았는데, 이번에 특검에서 대질신문 신청을 받아들였다”고 말했다.이 과정에서 명 씨는 ‘대질신문에서 밝히고 싶은 게 많다’는 오 시장의 답변을 끊으며 “두 번 만났는데, 무슨 할 얘기가 많느냐”고 했다.오 시장은 올 5월 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 검찰에 출석해 비공개 조사를 받았다. 당시 오 시장은 “명 씨가 의도적으로 접근해 두 차례 만난 이후 관계를 단절했다”는 기존 입장을 재차 강조한 것으로 전해졌다.또한 서 의원은 “명 씨는 특검에서 수사와 재판을 받고 있는 사람”이라며 “그런 사람을 여기에 불러 발언을 허용한다면 이것은 수사나 재판에 막대한 영향을 미칠 수 있다”고 했다.그러면서 서 의원은 “경기도 국감에서도 도정 이야기를 하자고 얘기를 많이 해서 저도 더이상 가타부타 얘기를 안했다”며 “이렇게 정쟁의 장으로 몰아 가는 것이 국정감사의 취지에 맞느냐”고 했다.이에 국민의힘 고동진 의원은 “위원장님께서 늘 강조하시는 게 양당 간사의 합의에 의해 모든 일이 이뤄지고 위원회의 결정으로 이뤄진다는 것”이라며 “행안위 들어와 국민의힘 숫자가 열악하다 보니 양당 간사가 협의해 이뤄진 걸 별로 못 봤다”고 했다.고 의원의 지적에 대해 신 위원장은 “위원장이 양당 합의나 간사 간의 협의 없이 의사를 마구잡이로 진행하는 건 아니지 않느냐”고 했다. 권 의원은 “서 의원님의 말씀에 여러 일리 있는 말씀이 많다”며 “재판이나 수사에 영향을 미칠 의도가 없다는 것은 분명히 말씀드린다”고 했다.