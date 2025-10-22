美中, APEC 방한일정 발표 미루며 서로 눈치

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 임박한 가운데 무역 담판을 앞둔 미중 간 신경전이 고조되면서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 방한 일정 공식 발표가 미뤄지고 있다. 일각에선 시 주석의 국빈 방문이 무산됐다는 설까지 제기됐지만, 정부는 시 주석의 방한을 확정적으로 보고 있다.
21일 외교 소식통에 따르면 한중 양국은 시 주석 방한 일정과 의제 등을 놓고 막판 조율을 진행하고 있다. 한 외교 소식통은 일각에서 제기되는 시 주석 국빈 방문 무산설에 대해 “근거 없는 얘기”라면서 “이르면 이번 주말 시 주석 방한 일정이 발표될 것”이라고 밝혔다. 조국혁신당 김준형 의원은 20일 중국 상하이총영사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 “시 주석의 11년 만의 국빈 (방문) 추진은 무산된 것 같다”고 주장한 바 있다.
공식 발표가 미뤄지는 데는 다음 달 10일 미국의 대중 관세 유예 종료를 앞두고 미중 간 힘겨루기가 계속되고 있는 것이 영향을 미친 것으로 분석된다. 한 정부 당국자는 “시 주석의 방한은 확실시되는 상황”이라며 “미중 간 줄다리기가 이어지는 상황에서 상대방에게 먼저 패를 보이는 실수를 안 하려다 보니 일정 발표가 늦어지는 것”이라고 했다.
백악관도 트럼프 대통령의 방한 일정을 아직 공식 발표하지 않았다. 다만 트럼프 대통령은 19일(현지 시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 “우리는 2주 안에 한국에서 만날 것”이라며 시 주석과의 만남을 예고했다.
