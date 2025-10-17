송언석 “일자리 서울에 있는데 집 못사게…필요한 정책은 서울 공급 확대”

국민의힘 송언석 원내대표는 17일 10·15 부동산 대책과 관련해 “서울 추방령”이라며 연일 비판하고 나섰다. 송 원내대표는 “지금 필요한 정책은 체감되는 공급 확대”라며 정부와 여야, 서울시가 참여하는 부동산협의체 구성도 재차 촉구했다.
송 원내대표는 이날 국감대책회의에서 “누구를 위한 부동산 정책인가. 사고픈 사람 팔고픈 사람 모두 고통받게 한다”며 이같이 말했다.
이어 “그런데도 이재명 정권은 ‘문제없다, 집값 폭등 없을 거다’라는 근거 없는 낙관만 가득하다”며 “국민 걱정이 진정 들리지 않는가 보다”라고 지적했다.
송 원내대표는 “실수요자 내집마련 중심으로 전환해야 한다. 서울 집중을 분산해야 한다는데 일자리는 서울에 있는데 주거는 경기에서 하라는 건 말이 안 된다”며 “주택 매매 수요만 억제해서 지방 분산을 유도하는 발상이 바로 서울 추방령”이라고 했다.
그는 “지금 필요한 정책은 서울서 바로 체감되는 공급 확대”라며 “그렇기에 서울 도심지에 대한 종상향 정책으로 재개발·재건축 필요하다는 이야기를 하는 것”이라고 강조했다.
송 원내대표는 “리모델링 활성화를 포함해 절차와 규제를 완화하고 정비사업 인허가도 신속 처리되도록 패스트트랙을 도입해야 한다”며 “이미 서울 아파트는 희소자원이다. 공급 숫자가 아니라 실제 입주 가능한 집을 늘려야 한다”고 말했다.
그러면서 “어제 제안했지만 다시 한번 요청한다. 정부와 여야, 서울시가 함께 참여하는 부동산협의체를 조속히 구성하자”며 “서울주택 공급 확대를 위해 사심 없이 머리를 맞대야 한다. 관련해 당내기구로 부동산 정상화 대책 기구를 조속히 가동하도록 하겠다”고 했다.
송 원내대표는 주한미군이 내란 특검의 평택 오산 공군기지 압수수색과 관련해 항의서한을 보낸 데 대해서는 “유래없는 심각한 외교 참사”라고 비판했다.
그는 “한덕수, 박성재의 구속영장이 기각된 건 내란 특검의 무리한 영장 청구에 따른 당연한 결과란 게 전문가 분석”이라며 “그럼에도 특검은 박성재에 대해 영장을 재청구하겠다고 한다. 추경호와 우리 당을 내란죄로 엮기 위한 무리한 강압수사를 계속하고 있다”고 했다.
이어 “다른 특검도 마찬가지다. 민중기는 이름만 김건희 특검이지 별건 수사만 거듭하고 있다. 어떻게든 야당 의원을 엮어 구속시켜 보겠다는 망상”이라며 “이명현 특검은 또 어떤가. 피의자도 아닌 참고인인 김장환, 이영훈 목사를 압수수색했다”고 말했다.
그러면서 “인권·종교 탄압이라는 각계의 지적에도 철저히 귀를 닫았다”며 “반인권, 반자유, 반헌법 삼대 특검은 즉시 해체해야 한다”고 했다.
중국인 관광객 무비자 입국에 대해서도 비판했다. 송 원내대표는 제주 중국인 3명 귀금속 절도 사건, 인천 입항 크루즈선 중국인 6명 잠적 등을 언급하며 “우려한 일들이 초기부터 현실화하며 국민의 불안감이 점점 커지고 있다”고 했다.
송 원내대표는 정부에 무비자 입국 전면 재검토를 촉구했다. 그는 “주권 국가가 무비자 입국을 허용하는 건 혜택이지 허용하지 않는 게 차별이 될 수 없다”며 “우리 국민이 먼저다. 안심할 수 있게 정책을 만들고 추진할 책무가 있다”고 덧붙였다.
김혜린 기자
