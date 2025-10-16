위성락 “합동대응팀, 캄보디아 총리 등 만나 대응 공조 방안 논의”

위성락 국가안보실장이 16일 “정부 합동 대응팀이 캄보디아 총리와 만나 대응 공조 방안을 논의했다”고 밝혔다.
위 실장은 이날 오후 용산 대통령실에서 진행된 브리핑에서 “외교부 2차관을 단장으로 한 외교부·법무부·경찰청으로 구성된 정부 합동 대응팀이 전날 자정 프놈펜 평화국에 도착했다”며 이같이 말했다.
대응팀은 60명 안팎인 한국인 구금자 송환 등을 논의하기 위해 전날 캄보디아로 급파된 것으로 알려졌다.
위 실장은 대응팀이 이와는 별도로 양측간의 현지 공조를 통해 우리 국적 범죄 혐의자를 송환할 예정이라고 밝혔다. 이와 관련해서는 이날 오후 대응팀이 직접 발표할 예정이다.
또 기존의 여행경보를 상향 조정할 예정이라고 밝혔다. 앞서 외교부는 전날 캄보디아 일부 지역에 대해 16일 0시를 기해 여행경보 4단계 ‘여행금지’를 발령한 바 있다.
위 실장은 “지역 여행경보도 상향 조정할 예정”이라며 “여행경보 4단계는 여행금지이며 해당 지역을 방문하거나 체류할 경우 여권법 등 관련 규정으로 처벌이 가능하다”고 말했다. 이어 “캄보디아 온라인 게시물 관리를 강화하고 추가 피해 방지를 위한 조치”라고 덧붙였다.
동남아 온라인 스캠범죄 산업과 관련해서는 국제 공조가 필요하다고 밝혔다.
위 실장은 “동남아 온라인 스캠 산업은 몇몇 개개인의 일탈이 아니라 다양한 국가에서의 20만명 정도의 조직형 초국가적 (조직범죄)”라며 “우리만의 노력으로는 안되고 각국의 사법적 주권 존중 등 한계가 있는 게 사실”이라고 설명했다. 그러면서 “현재 이슈되고 있는 캄보디아 이외에도 인근국들과 관련해 주요 국제국과의 공조가 필수다”라고 강조했다.
이에 따라 정부는 베트남, 태국 등 동남아뿐 아니라 190개 재외공관 대상으로 우리 국민 피해 사례와 유사한 사건에 대해 전수조사하고 해당국과 공조할 방침이다. 한미 간에도 외교적 공조를 강화하는 등 국제 협력 네트워크를 강화할 계획이다.
위 실장은 “UN차원에서도 인권 담당 상임위, 마약위, 피해자 인권침해 긴급대응 등 공조방안을 제기하고 OECD에서도 불법자금 유통과 디지털 범죄 대응을 위한 주요 선진국 간 거버넌스와 정책 논의에 보다 적극적 임할 것”이라고 말했다.
한편 위 실장은 대통령을 포함한 우리 정부가 해외에서 우리 국민 안전과 생명에 대해 무관심했다는 주장은 사실과 다르다고 반박했다.
위 실장은 “이 대통령은 오늘도 계속해서 총력 대응을 당부하고, 제반 진행상황을 점검하고 조치에 만전을 기해줄 것을 주문했다”고 말했다.
또 그는 “지난주 후반에 캄보디아 취업사기 및 감금 피해가 큰 요소로 다뤄지기 오래전부터 이미 대통령은 캄보디아 내 국민 보호 대책을 마련하라고 지시하는 등 여러 차례 이 사건에 대해 각별한 관심을 기울인 바 있다”며 “7월 말부터 10월 초까지 최소한 4회 이상 관련 보고와 지시가 있었다”고 강조했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0