李대통령 “캄보디아 구인광고, 방통위 긴급심의 등 신속 조치하라”

이재명 대통령은 16일 캄보디아 범죄에 한국인을 유인하기 위한 구인광고가 계속되는 것에 관해 “방통위 긴급심의제도를 활용해 삭제 조치 방안을 신속하게 강구하라”고 지시했다.
위성락 국가안보실장은 이날 오후 용산 대통령실에서 열린 캄보디아 한인 구금사태 관련 간담회를 통해 “오늘 아침 이 대통령은 이같이 지시했다”고 전했다.
위 실장은 “오늘도 캄보디아 사태가 대통령실 내에서 여러 점검회의를 계기로 중요하게 논의됐고, 다양한 조치 방안을 추진하기로 했다”며 “이 대통령은 오늘도 계속해서 총력 대응을 당부하고, 제반 진행상황을 점검하고 조치에 만전을 기해줄 것을 주문했다”고 밝혔다.
이어 “언론이 작금 사태에 다양한 측면을 보다 거시적 관점에서 지적 보도해 준 내용은 저희도 면밀히 살펴보고 있고, 이를 통해서 우리가 미처 알지 못한 점을 성찰하고 우리 업무에 최대한 반영하고자 노력하고 있다”며 “다만 대통령을 포함한 우리 정부가 해외에서 우리 국민 안전과 생명에 대해 무관심했다는 주장은 사실과 거리가 있다”고 말했다.
위 실장은 “지난주 후반에 캄보디아 취업사기 및 감금 피해가 큰 요소로 다뤄지기 오래전부터 이미 대통령은 캄보디아 내 국민 보호 대책을 마련하라고 지시하는 등 여러 차례 이 사건에 대해 각별한 관심을 기울인 바 있다”며 “7월 말부터 10월 초까지 최소한 4회 이상 관련 보고와 지시가 있었다”고 밝혔다.
이어 “대통령이 캄보디아에 인력 증원, 여행경보 상향, 치안 기관 공조 강화, 취업 포털 사이트 조치, 스캠 디앱 설치 등을 보고하고 지침을 받았다”며 “이에 정부도 이 문제에 경각심을 갖고 다양한 노력을 진행하고 있다”고 강조했다.
또한 “어제 보도된 베트남-캄보디아 국경 지역의 우리 국민 사망 사건에 대해 정부의 대응이 늦었다는 것도 사실과는 거리가 있다”며 “이 사람은 10월 8일 베트남-캄보디아 국경에서 베트남 쪽 검문소에 쓰러진 것이 발견됐고, 우리 공관에서는 사망사실 인지 직후에 베트남 공안에 철저한 수사를 요청했다”고 말했다.
이어 “유족의 베트남 입국은 바로 다음 날인 10월 9일 지원하고, 부검은 10월 10일 이뤄졌다”며 “유해 운구는 10월 11일에 이뤄졌는데, 신속히 영사 조력을 제공했다”고 밝혔다.
이어 “언론 지적 문제에 대해 정부도 엄중하게 생각하고 있고, 이를 계기로 재외국민 보호 차원에 부족함은 없는지 재차 검토하고 역량 강화를 위해 인력 및 예산의 획기적인 조치를 취해 나가고자 한다”며 “지금 대통령실은 현장의 정부 합동 대응팀, 외교부, 경찰청 등 유관기관들이 총력을 기울여서 외교적 사법적 대응 방안을 계속 검토하고 있다”고 말했다.
위 실장은 “베트남, 태국, 동남아뿐만 아니라 전 세계 190개 재외공관 대상으로 해외 체류 국민에게 피해 갈 수 있는 유사 사례 발생 가능성이 있는지 전수조사하고 해당국과 공조를 할 예정”이라며 “한미 간에도 외교적, 사법적 공조를 강화해 국제 범죄 네트워크 현황을 파악하고 우리 국민에 대한 피해를 근절하기 위해 보다 많은 노력을 경주할 것”이라고 밝혔다.
위 실장은 “이런 범죄를 통해 발생한 수익을 환수하고 제재를 부과하기 위한 국제 공조 방안도 유관부처 협의를 통해 적극 검토하겠다”며 “UN 차원에서도 인권 담당 상임위, 마약위, 피해자 인권침해 긴급대응, 법 집행 기관 간 협력 강화 및 역량 강화 지원 등 공조방안을 제기하고 OECD에서도 불법자금 유통과 디지털 범죄 대응을 위한 주요 선진국 간 거버넌스와 정책 논의에 보다 적극적 임할 것”이라고 말했다.
이어 “특히 스캠 산업이 급증하는 소재지인 아세안 차원에서도 10월 26일부터 27일까지 개최되는 아세안 관련 정상회의 계기를 활용해 아시아 치안당국과 합동수사 공조체제를 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.
