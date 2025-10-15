李대통령 “노동시간 탄력운영 요구, 노동자는 죽겠다고 해”

이재명 대통령이 15일 서울 성동구 펍지 성수에서 열린 K-게임 현장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.10.15. 뉴시스

이 대통령은 게임 산업을 두고 “청년들의 일자리 창출에도 매우 크게 도움이 되는 산업”이라고도 했다. 이 대통령은 “어떤 게임 하나가 성공해 사업자의 입장에서 매출이 올라가고 영업 이익이 대폭 늘어나는 것도 즐거운 일이겠지만 거기에 종사하는, 연구 개발이나 관리에 참여하는 젊은 직원들, 청년들도 과연 그만큼의 혜택과 기회를 누릴 수 있느냐는 게 저의 관심사”라며 “좋은 일자리가 되게 만들어야 하고, 일자리가 많아질 수 있게 정책적으로 지원해야 되겠다”고 했다.