李대통령 “노동시간 탄력운영 요구, 노동자는 죽겠다고 해”

이재명 대통령이 15일 게임 업계 관계자들을 만난 자리에서 노동시간의 탄력적인 운영에 대해 “사업자만, 개발자만 보는 게 아니라 고용된 젊은 사람들, 청년들에 대한 최소한의 인권이 보장되지 않거나 소모품으로 사용되고 버려지는 최악의 현상이 생기지 않게 하는 게 우리의 일”이라며 “사업자의 윤리, 도덕 감정에만 맡길 수 있는 것은 아니고 일종의 제도로서 보장도 해야 되기 때문에 문제를 지혜롭게 잘 해결해야 한다”고 했다.
이 대통령은 이날 오전 게임 ‘배틀그라운드’의 복합 문화 공간인 ‘PUBG 성수’에서 게임 업계 관계자들을 만나 “오늘 여러분이 노동시간 탄력적인 운영 얘기를 많이 하시는 것 같다”면서 이렇게 말했다. 이 대통령은 “이게 양면이 있더라”며 “개발자 입장에서는 ‘연구 개발 노동자들의 노동시간을 자유롭게 집중 근무가 가능하도록 풀어줬으면 좋겠다’고 하고, 개발에 참여하는 노동자들은 사장님 앞에서는 그렇게 말 안 하는데 뒤로는 ‘죽겠다 이러다가’(라고 한다더라.) 그것도 사실은 걱정”이라고 했다.
또 이 대통령은 게임 산업에 대해 “정부 정책과 엇박자를 빚으면서 매우 많은 어려움을 겪게 된 것 같다”며 “이제는 정책 방향도 바꾸고, 대한민국을 세계적인 문화 산업 국가로 만들자고 하는 게 정부의 생각인데 문화산업의 중요한 한 부분이 게임 산업”이라고 했다. 그러면서 “게임 과몰입 문제로 일부 국민이 걱정하는 측면이 있지만 억압한다고 해결되지 않는다”며 “기회로 만들어야 한다”고 했다.
이 대통령은 게임 산업을 두고 “청년들의 일자리 창출에도 매우 크게 도움이 되는 산업”이라고도 했다. 이 대통령은 “어떤 게임 하나가 성공해 사업자의 입장에서 매출이 올라가고 영업 이익이 대폭 늘어나는 것도 즐거운 일이겠지만 거기에 종사하는, 연구 개발이나 관리에 참여하는 젊은 직원들, 청년들도 과연 그만큼의 혜택과 기회를 누릴 수 있느냐는 게 저의 관심사”라며 “좋은 일자리가 되게 만들어야 하고, 일자리가 많아질 수 있게 정책적으로 지원해야 되겠다”고 했다.
