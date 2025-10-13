송언석 “3대 특검 괴물집단 전락, 사람 죽이는 수사 당장 중단”

송언석 국민의힘 원내대표는 13일 “3대(내란·김건희·해병대원) 특검은 이재명 정권의 폭력적 본성을 보여주는 괴물 집단으로 전락해버렸다”며 “특검 파견 검사들과 수사관들은 인권을 짓밟는 수사, 사람을 죽이는 수사를 당장 그만두라”고 촉구했다.
송 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “조은석(내란)·민중기(김건희) 특검팀이 지난 3개월간 도합 70억여 원의 혈세를 썼고, 그 중에 17억 원은 특활비로 사용했다고 한다”며 “그런데 남은 것은 양평 군청 공무원의 비극적인 죽음밖에 없다”며 이같이 주장했다.
그는 “3대 특검은 무려 1만 8982건의 통신조회를 하면서 국민의 전화통화 내역까지 사찰했다”며 “이토록 무도하기 짝이 없는 무법 특검을 만든 사람이 이재명 대통령과 더불어민주당 아닌가”라고 지적했다. 이어 “6월 3일 대통령 취임 이후에 제1호 서명 법안이 3대 특검법이고 제1호 인사 결재 안건이 3대 특검 임명 건”이라고 말했다.
민주당이 조희대 대법원장을 국정감사 증인으로 부르겠다고 나선 것에 대해서도 “3부 요인 존중은 곧 삼권 분립 존중이고 헌법에 대한 존중”이라며 “조 대법원장이 국감 증인으로 나와야 한다면 이 대통령은 대통령실 국감에, 우원식 국회의장은 국회 사무처 증인으로 나와야 한다. 그런데 대통령실 국감에 이 대통령은커녕 김현지 전 대통령실 총무비서관조차도 못 부르겠다는 것이 민주당의 입장”이라고 꼬집었다.
송 원내대표는 “법사위에서 조 대법원장을 굳이 증인으로 부르겠다는 속셈은 사법부 대선 개입 의혹 진상 규명이 목적이 아니라 이재명 무죄 조작을 위한 민주당의 노골적인 재판 개입”이라며 “이번에 법원 판결 뒤엎겠다는 민주당의 막가파식 사법 파괴 기로를 국감에서 면밀히 짚고 막아내도록 하겠다”고 강조했다.
그는 또 최근 캄보디아에서 발생한 한국인 납치 사건을 언급하며 “외교부에 따르면 캄보디아에서 발생한 한국인 납치 신고가 올해 8월까지 330건을 넘어섰다. 그런데 이 대통령은 한국인이 사망한 지 두 달이 넘도록 아무런 조치 취하지 않았다”며 “예능 출연에는 그렇게 신속하게 행동하더니 국민이 목숨을 잃은지 두 달만에야 지시로 때우시려는 이 대통령, 국민 눈에는 참으로 개탄스럽게 보인다”고 비판했다.
이어 “그 핵심 원인은 심각한 재외 공관장 인사 공백 사태(에 있다)”라며 “지금 주캄보디아 대사는 3개월 넘게 공석 상태에 있다. 지난 6월 이재명 정권 출범 직후 캄보디아 포함 주요국 대사를 전부 귀국시켜버렸는데 아직까지도 후임자를 보내지 못하고 있다”고 지적했다.
송 원내대표는 “최근까지 주요 4강 대사를 포함해서 173개의 재외공관 중 45개 소에 공관이 비어 있다. 전체의 26%가 공석 상태”라며 “지난 9월 조지아주에서 300명 넘는 우리 근로자 체포 구금될 때 주미대사와 주애틀랜타 총영사도 공석이었다. 우리 국민의 생명과 안전이 외교인사 실패로 직접 위협받는 것”이라고 했다.
마지막으로 송 원내대표는는 “혹여나 ‘만사현통’으로 알려진 김현지 전 총무비서관이 외교인사까지 손대다 보니까 사고가 더 커진 것 아닌지 의구심을 갖지 않을 수 없다”며 “재외공관장 인사 지연의 원인과 책임까지도 국감에서 철저 규명하도록 할 것”이라고 강조했다.
