李 “이산가족 생사 확인-편지 교류라도 하게 해야”

北접경지서 인도적 교류 문제 제기
“남북 하루빨리 적대성 완화해야”
10일 연차휴가 내고 정국 구상
이재명 대통령은 추석 연휴 첫날인 3일 북한 접경 지역을 찾아 “이산가족이 생사 확인이라도 하고 하다못해 편지라도 주고받을 수 있게 해주는 것이 남북 모든 정치의 책임”이라고 했다.
이 대통령은 이날 접경 지역인 인천 강화군 평화전망대를 찾아 실향민 가족들과 간담회를 갖고 “북측에도 이런 안타까운 점들에 대해서 인도적 차원에서 고려해 줄 수 있으면 좋겠다는 이야기를 꼭 전하고 싶다. 군사적·정치적 갈등은 여전히 존재하지만 인도적 사안만큼은 별개로 다뤄야 한다”며 이같이 말했다. 이 대통령이 취임 후 남북 이산가족 상봉 문제를 언급한 것은 이번이 처음이다. 북한이 이재명 정부의 남북 소통 복원 제안에 화답하지 않는 상황에서 인도적 교류 문제를 제기하고 나선 것.
이 대통령은 “남북 간 긴장이 격화되고 적대성이 너무 강화돼 서로 연락도 안 하고 이러다 보니까 한때는 이산가족 상봉도 하고 소식도 주고받았는데 이제는 완전히 단절됐다”며 “이런 상태가 모두 저를 포함한 정치인들의, 정치의 부족함 때문이라는 자책감을 갖는다”고 했다. 이어 “남북 간 휴전선이 그어진 지 참 오랜 세월이 지났는데 제가 아까 강 위에 보니까 기러기들이 쭉 줄을 지어 날아가는 게 보였다”며 “동물들은 자유롭게 아래 위로 날아다니는데 사람들만 선을 그어 놓고 넘어오면 위협하면서 총구를 겨누고 이렇게 수십 년 세월을 보내고 있으니 참으로 안타깝다”고 했다. 그러면서 “하루빨리 남북 간 적대성이 완화돼 서로 소통하고 교류하고 협력하는 분위기가 만들어져서 혈육 간에 헤어져 생사도 확인하지 못하는 이 참담한 현실이 빨리 개선되었으면 좋겠다”고 했다.
이 대통령은 “저나 이 정부에서 최선의 노력을 다해서 지금보다는 조금 더 상황이 개선될 수 있도록 총력을 다하겠다는 약속을 드린다”면서 “생사도 확인하고 편지라도 주고받고 그런 정도만이라도 하면 (실향민과 이산가족의) 그 한이 조금은 줄어들지 않을까”라고 했다.
이 대통령은 이날 오전에는 인천 강화군 아동양육시설인 계명원을 방문한 데 이어 강화풍물시장을 찾아 명절 인사를 했다. 오후에는 서울 중구 약수지구대를 방문해 “경찰관들 덕분에 우리 모두가 안심하고 평온한 명절을 보낼 수 있다”며 “경찰관들이 자부심을 가지고 임무에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다고 대통령실 김남준 대변인이 전했다.
이 대통령은 취임 후 첫 명절을 맞이해 4일부터 공식 일정을 최소화하고 휴식과 함께 향후 정국 구상에 나설 계획이다. 이번 연휴 중 유일하게 공휴일이 아닌 10일에는 하루 연차를 내서 9일간 휴식에 들어갈 방침이다. 대통령실 참모진도 연휴 기간에는 출근하지 않고 최소한의 비상 근무 체제만 유지하며 휴식을 취할 것으로 알려졌다. 대통령실 관계자는 “연휴 기간에는 현안에 대한 보고는 계속 받되 특별한 상황이 발생하는 게 아니라면 휴식을 취할 계획”이라며 “추석 연휴 이후에는 경제, 민생 중심의 행보를 이어갈 것”이라고 했다.
댓글 0