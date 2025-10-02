국힘, ‘與 종교단체 동원의혹’ 김경 서울시의원 고발

더불어민주당 소속 시의원이 불교 신도 3000명을 당원으로 가입시켜 내년 지방선거 서울시장 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 의혹을 제기한 국민의힘이 논란의 당사자로 지목된 김경 서울시의원을 1일 경찰에 고발했다. 국민의힘은 “민주당의 내로남불”이라며 비판 수위를 높이는 한편 김 총리 등을 겨냥한 파상공세를 펼쳤다.
의혹을 처음 제기한 국민의힘 진종오 의원은 이날 오후 서울지방경찰청을 찾아 김 시의원과 관계자 1명을 청탁금지법과 공직선거법, 정당법 위반 혐의 등으로 고발했다. 진 의원은 전날 제보자 녹취를 근거로 제시하며 김 시의원이 특정 종교단체 신도 3000명을 입당시키며 당비를 대납하려 시도했다고 폭로한 바 있다. 국민의힘은 이날 상임위원장 및 상임위 간사단 회의를 열고 제보된 녹취를 함께 들은 뒤 김 시의원 고발을 결정했다.
국민의힘은 이날 박성훈 수석대변인 명의 논평에서 “국민의힘 관련 사안은 특검을 들이밀어 당원명부까지 압수수색해 놓고, 자신들의 범죄 의혹에는 자체 조사로 덮으려 한다. 국민을 기만하는 위선이자 ‘내로남불’이며 뻔뻔한 이중성”이라고 밝혔다. 앞서 김건희 특검은 통일교와의 ‘정교유착’ 혐의로 국민의힘 권성동 의원을 구속시켰고, 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사와 원내대표실 등을 압수수색했다. 국민의힘은 “같은 잣대로 민주당 당원명부도 압수수색해 진상을 밝혀야 한다”고 주장하고 있다. 반면 김 시의원은 “부적절한 당원 가입도 없었고, 김 총리와도 무관한 사안”이라며 국민의힘의 의혹 제기를 정면 반박하고 있다.
국민의힘은 김 시의원은 ‘꼬리’에 불과하며, 김 총리가 ‘몸통’이라고 주장하며 총공세를 펼쳤다. 송언석 원내대표는 이날 “김 총리가 내년도 지방선거에 출마하기 위해서 사전에, 미리 조직을 정비하는 차원에서 나온 내용으로 보인다. 김 시의원은 수없이 많은 꼬리 중 하나에 불과하다”고 주장했다. 진 의원도 “국무총리는 다음 지방선거나 당대표 선거에 지렛대로 이용할 만큼 한가로운 자리가 아니다”라며 “의혹이 사실이라면 사퇴하시라”고 몰아세웠다.
다만 김 시의원이 입당시키려 시도한 것으로 알려진 ‘종교인 3000명’은 불교 신도는 맞지만 특정 종파나 사찰에 소속된 집단은 아닌 것으로 알려졌다. 김 시의원이 동원하려 한 종교단체라는 의혹이 불거졌던 대한불교 태고종은 이날 성명을 내고 “일부 언론사에서 본 종단이 정치적 목적을 위해 조직적으로 연루돼 있는 듯한 인상을 국민께 심어줬다”면서 “본 종단은 어떠한 정당 및 정치인에게 신도의 개인정보를 제공하거나 공유한 사실이 없다”고 밝혔다.
