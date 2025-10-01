李대통령 올린 사진에…BTS RM “오마이 갓, 합성?”

이재명 대통령이 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 담긴 프레임으로 촬영한 네 컷 사진을 공개했다. 이를 본 RM은 “합성이냐”며 놀라움을 드러냈다.
이 대통령은 1일 경기 고양 킨텍스 2전시장에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에 참석해 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서인 박진영 대중문화교류위 공동위원장 K컬처 체험존을 둘러봤다.
현장에는 즉석사진 부스 ‘포토이즘’이 설치돼 있었고, RM의 모습이 프레임에 합성돼 마치 함께 사진을 찍은 듯한 연출이 가능했다. 한복 차림을 한 이 대통령과 박 위원장은 해당 부스에서 셀프 촬영에 나섰다.
박 위원장이 “RM은 여기 없지만 대통령님과 함께 사진을 찍을 수 있다”고 하자 이 대통령은 “있다고 생각하고요?”라고 물었다. 이후 두 사람은 손가락 하트, 엄지 척 등 다양한 포즈를 취하며 함께 사진을 찍었다. 이 대통령이 두 손으로 하트를 만들자 박 위원장이 웃음을 터뜨리기도 했다.
이 대통령은 촬영한 네 컷 사진을 자신의 공식 소셜미디어에 게시했다. 이를 확인한 RM은 팬 소통 플랫폼인 위버스에서 “오 마이 갓. is this 합성?”이라며 놀란 모습을 보였다.
한편 이 대통령은 이날 출범식에서 “정부는 우리 대중문화가 전 세계인들에게 웃음과 감동, 그리고 공감을 주는 것을 넘어서 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “‘지원은 하되 간섭하지 않는다’는 원칙을 철저히 지켜서 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
