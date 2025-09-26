해군 최신 함정 31척 모였다…2025 관함식 부산서 개최

해군이 26일 부산 인근 해상에서 ‘2025 대한민국해군 관함식’ 해상사열 및 훈련 시범을 진행했다.
해군 창설 80주년을 맞이해 개최된 이번 관함식에는 우리 해군의 최신예 함정들과 최근 배치된 신형 대잠 헬기와 초계기까지 배치돼 눈길을 끌었다.
■ 해군함정 31척, 육·해·공 항공기 18대 동원
현장에서는 해군의 이지스 구축함(DDG)과 3000톤급 잠수함(SS-Ⅲ), 대형수송함(LPH), 상륙함(LST-Ⅱ) 등 함정 31척과 육·해·공군이 운용하고 있는 항공기 18대가 참가해 대규모 전력을 과시했다.
이날 행사에는 우리해군의 최신 전력들이 집결했다. 해군의 최신 이지스 구축함이자 한국형 3축 체계의 핵심전력인 정조대왕함이 해상사열지휘를 했고, 우리가 독자적으로 건조해 배치한 3000톤급 잠수함인 SS-Ⅲ 신채호함이 외부에 처음 공개돼 사열식에 참여했다.
■ 적 잠수함 격침 시범·훈련까지 선보여
사열식이 끝난 이후에는 우리해군의 대잠수함 작전 훈련시범이 이어졌다. 최근 전력화된 최신예 대잠초계기 P-8A(포세이돈)이 잠수함을 탐지하는 장치인 소노부이를 투하했고, 미국으로부터 들여온 MH-60R 해상작전헬기가 탑재한 디핑소나를 강하해 적 잠수함을 추적했다. 이후 탐지한 가상의 적 잠수함을 링스(LYNX) 해상작전헬기가 경어뢰를 투하해 격침하면서 대잠 훈련은 마무리됐다.
■ 유·무인 통합체계로 적 함정 격파 시범도 진행
이후 진행된 해상화력 훈련시범에선 정찰 무인기(UAV)가 노적봉함에서 이륙해 목표를 포착했다. 이후 정찰 임무를 수행중이던 해검 무인수상정(USV)에 정보를 보내 목표에 대한 경고사격을 진행했다. 이후 4400톤급 구축함인 강감찬함(DDH-Ⅱ)와 3100톤급 호위함인 경남함(FFG) 등 전투함 4척이 일제사격을 통해 목표를 격침시켰다.
■ 안규백 국방장관 “해양안보는 국가의 생존과 직결”
이날 안규백 국방부장관을 비롯해 군·정부부처·국회 및 유관기관 관계자 300명이 좌승함(座乘艦)인 일출봉급 상륙함(LST-Ⅱ)에 승함했고, 국민참여단 360명을 포함한 초청단체·인사 2100여명이 시승함(試乘艦) 마라도함(LPH)과 노적봉함에 탑승해 사열식에 참여했다.
안 장관은 기념사에서 “해양안보는 곧 국가의 생존과 직결된다. 국내 무역량의 99.7%가 바다를 통해 이뤄지는 만큼, 해상교통로는 국가의 생명줄과도 같다”며 “오늘날 우리 해군은 수상함과 잠수함, 항공기 등 다양한 입체기동전력을 고루 갖춘 세계적 강군으로 우뚝 섰다”고 말했다.
■ 1945년 이래로 6번째 관함식 진행
해군 관함식은 1945년 11월 11일 해군 창설 후 5번 개최됐고, 이번이 6번째 개최다.
국내 첫 관함식은 1949년 이승만 전 대통령 때 함정 9척을 동원해 인천에서 열렸고, 1998년과 2008년에 각 11개국이 참가해 국제 관함식이 개최됐다. 2015년에는 미국 항공모함이 참가한 가운데 부산에서 국내 관함식이 있었고, 2018년에는 제주에서 12개국 참가하에 국제 관함식이 열렸다. 올해도 5월 국제 관함식을 계획했지만 비상계엄 등 여러 상황을 고려해 연기하고 국내 관함식으로 치르게 됐다.
