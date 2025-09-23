李대통령 추석 선물에 ‘탁상시계’ 포함된 이유는?[청계천 옆 사진관]

취임 후 첫 명절을 맞은 이재명 대통령의 추석 선물은 무엇일까? 대통령실은 23일 시계와 8도(道) 수산물, 우리 쌀을 추석 선물로 마련했다고 밝혔다.
대통령실은 이날 “이 대통령은 추석을 맞아 국민통합과 민생 회복을 기원하면서 우리 사회 각계각층에 추석 선물을 전달한다”며 “특별 제작된 대통령 시계에는 ‘대통령의 1시간은 온 국민의 5200만 시간과 같다’라는 절실한 마음과, 국민의 안전과 생명을 지키고 삶을 개선하기 위해 국정에 매진하겠다는 대통령의 굳은 의지를 담았다”고 했다. 수산물과 쌀은 지역별 특산물로 구성됐다. 대통령실은 8도 수산물은 북극항로 시대를 맞이해 각각 동해·서해·남해 바다의 특산물로, 쌀은 재난·재해로 고통을 겪은 국민을 위로하고 피해 지역의 회복을 응원하는 마음을 담아 지난 3월 산불 피해 지역인 경북 의성에서 재배된 품종으로 담았다고 밝혔다.
이번 추석 선물은 국가 발전과 국민 생활의 안정을 위해 함께 노력해 온 각계 주요 인사, 국가를 위해 헌신한 호국영웅, 어려운 환경 속에서도 희망을 지켜온 재난·재해 피해 유족 및 사회적 배려 계층에게 전달된다.
