동아일보

조국 “국힘 주인은 따로 있다…신천지·통일교·극우개신교”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 22일 10시 57분

코멘트

글자크기 설정

국힘 장외투쟁 비판하며 “극우 부흥회”

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언을 하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스
조국 조국혁신당 비상대책위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언을 하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스
조국혁신당 조국 비상대책위원장은 22일 국민의힘의 ‘야당탄압·독재정치 국민 규탄대회’에 대해 “극우 부흥회”라고 했다. 조 비대위원장은 “국민의힘의 실질적 주인은 따로 있다”며 “무속신앙, 신천지, 통일교, 극우 개신교 등은 교리도 다르고 상호 배타적인 집단인데, 이들이 국민의힘의 극우 깃발 아래 하나로 뭉쳤다”고 했다.

조 비대위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “극우 본당 국민의힘이 민생위기 속에 대구에서 극우 부흥회를 열었다”고 했다. 국민의힘이 전날 대구 동구 동대구역 광장에서 장외 투쟁을 한 데 대해 비판한 것이다.

조 비대위원장은 “스탑 더 스틸, 윤 어게인 깃발이 펄럭였다”며 “이재명 독재, 인민 독재 운운 하는 극단적 발언이 가득했다. 민주주의 사회에서 볼 수 있는 정상적인 정당 집회가 아니었다”고 했다.

조 비대위원장은 “국민의힘이 이런 장외 집회를 대구에서 연 것은 대구 시민에 대한 모독”이라고 했다. 그러면서 “국민의힘은 정상적 보수가 아니다. 기괴하고 위험하다”며 “대구는 극우의 소굴이 될 수 없다. 분노한 대구 시민들이 독하게 마음을 먹고 전례 없는 심판에 나설 것”이라고 했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언을 하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스
조국 조국혁신당 비상대책위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언을 하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스
조 비대위원장은 “개혁 5당(더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당)에 내란 청산과 극우 소멸을 위한 국회 3대 특위(계엄 특위·사법개혁 특위·정치개혁 특위)를 제안한다”고 했다.

조 비대위원장은 “민주주의 방벽을 탄탄하게 구축하고 이재명 대통령의 국정운영을 뒷받침하는 중대 과제”라며 “특위 구성은 국회의원 의석 비율을 반영해서 조국혁신당을 비롯한 개혁 야당이 함께 참여해야 한다”고 했다.

#극우 부흥회#대구#장외 투쟁#민주주의#개혁 5당#국회 특위
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스