조국 “국힘 주인은 따로 있다…신천지·통일교·극우개신교”

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언을 하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스

조 비대위원장은 “개혁 5당(더불어민주당·조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당)에 내란 청산과 극우 소멸을 위한 국회 3대 특위(계엄 특위·사법개혁 특위·정치개혁 특위)를 제안한다”고 했다.조 비대위원장은 “민주주의 방벽을 탄탄하게 구축하고 이재명 대통령의 국정운영을 뒷받침하는 중대 과제”라며 “특위 구성은 국회의원 의석 비율을 반영해서 조국혁신당을 비롯한 개혁 야당이 함께 참여해야 한다”고 했다.