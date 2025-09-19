국회 과방위 24일 ‘해킹 청문회’…KT·롯데카드 대표 증인 채택

국회 과학기술정보방송통신위원회와 정무위원회 소속 범여권 의원들이 19일 해킹 피해가 발생한 KT연구개발센터와 롯데카드의 정보 보안 실태를 파악하기 위해 긴급 현장 조사를 실시했다.
더불어민주당 소속 최민희 과방위원장과 김현 간사, 김우영·이주희·이훈기·이정헌 의원, 조국혁신당 이해민 의원 등은 이날 오후 서울 서초구에 있는 KT연구개발본부를 찾았다.
이들은 지난달 5일 이후 무단 소액결제 피해 상황을 파악하기 위해 KT 측으로부터 소비자 피해 상황과 조치 결과 등을 보고받은 뒤 정보 보안 시스템과 늑장 대처, 구축형 원격상담시스템 서버 폐기 등 의혹을 제기했다.
의원들은 “회사 입장에서는 어떤 경로로 어떻게 피해가 있었는지 그 기록과 증거를 보존해야 할 의무가 있다”며 “관계 당국의 사실 알림에도 불구하고 폐기했다는 것은 납득하기 어려운 조치”라고 지적했다.
KT 관계자는 “펨토셀(불법 초소형 기지국) 등 무선 장비에 대한 (관리 시스템을) 고쳐야 할 게 많다”며 “여기가 시발점이라고 생각한다”고 밝혔다.
이후 과방위 최 위원장과 김 간사, 노종면·이주희·이정헌·이해민 의원 및 민주당 소속 정무위 강준현 간사와 김남근 의원 등은 롯데카드 사옥을 찾아 점검에 나섰다. 롯데카드는 해킹으로 297만 명의 고객정보가 유출된 것으로 확인됐다고 18일 발표했다.
최 위원장은 “롯데카드 해킹 사고 건은 매우 심각한 사안”이라며 “특히 피해 고객 28만 명은 카드번호, 결제 핵심 정보인 CVC(카드 뒷면 숫자 3자리), 비밀번호 2자리까지 유출돼 부정 사용 가능성이 높아 긴급하게 실태 파악을 안 할 수가 없다”고 사안의 중대성을 설명했다.
김 간사도 “통신사뿐만 아니라 카드사에서 고객정보가 유출돼 국민의 불안감이 높다”며 “소비자들의 권리가 침해되지 않도록 꼼꼼하게 노력해야 한다”고 강조했다.
과방위는 이날 전체회의에서 오는 24일 통신사·금융사 대규모 해킹 사태에 대한 청문회를 개최하기로 의결했다.
청문회에는 김영섭 KT 대표이사 등 KT 관계자 3명과 조좌진 롯데카드 대표이사 등 롯데카드 관계자 2명을 비롯해 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스 김병주 회장을 증인으로 채택했다.
또한 홍관희 LG유플러스 정보보안센터장 전무, 이종현 SK텔레콤 통합보안센터장 부사장, 김승주 고려대학교 정보보호대학원 교수는 참고인으로 출석해 과학기술정보통신부 2차관, 한국인터넷진흥원(KISA) 원장 등 정부 관계자와 함께 통신사·금융사 해킹 전반에 대한 실상을 점검하고 피해 확산 차단과 대책을 마련할 예정이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
