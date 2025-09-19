홍준표 “통일교·신천지·전광훈…국힘은 교주들에 지배당한 정당”

홍준표 제21대 대통령 선거 국민의힘 경선 후보가 24일 서울 여의도 선거사무실에서 열린 긴급 기자회견에서 발언하고 있다. 2025.04.24. 뉴시스

홍 전 시장은 “그 정당에 기생한 사이비 책임당원을 척결하고 이를 주도한 친윤 세력, 또 이에 편승한 친한 세력을 척결하지 않고는 그 당은 다시 살아나기 어려울 것”이라고 했다.홍 전 시장은 “윤석열, 한동훈 두 용병이 들어오면서부터 그 당은 몰락의 길로 간 것”이라며 “공당이어야할 정당이 사익에 눈이 멀어 정치질이나 배운 그런 사이비 정치 세력들을 척결하지 않고는 아무리 야당 탄압이라고 떠들어 본들 국민이 동조하지 않는다”고 했다.