청년남녀 서로 ‘차별’ 주장에…李대통령 “공론장 필요한 것 아닌가”

이재명 대통령이 18일 청년 성평등 인식 문제와 관련해 “청년층 남성과 여성이 대화할 공론장이 필요하다”고 말했다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 이 같이 발언했다고 강유정 대통령실 대변인이 전했다.
이 대통령은 청년이 직면한 일자리·주거 문제를 해결하기 위한 국민 주권정부 추진 방향에 대해 실장 수석 행정관과 토론했다. 또 각 수석실은 핵심 청년 정책에 대해 발제했고, 정무수석실은 지역을 위한 정책, 경청통합실은 청년 주체 사회에 대해 발표했다.
강 대변인은 “이 대통령은 성평등 인식 개선 발표에서 20대 남성과 여성의 상반된 조사 결과에 깊은 관심을 보이면서 대화 공론장이 필요한 게 아니냐고 물었다“고 말했다.
그러면서 “기초과학 연구가 AI에 의존하는 만큼 달라진 환경 변화가 반영돼야 하는 것 아니냐고 질문했다”고도 했다. 이어 “예산 규모가 커진만큼 낭비가 있어서는 안 된다고 말했다”며 “마지막으로 군대를 기술적으로 정례화하고 좋은 일자리로 만드는 방안 역시 고민해 봐야 한다고 제안하기도 했다”고 전했다.
‘청년 여성과 청년 남성의 토론 공론화는 구체적으로 어떻게 한다는 것인지’라는 취재진의 질의에 강 대변인은 “같은 세대임에도 여성과 남성이 서로 차별을 받고 있다고 비슷게 말하는 것에 대해 문제가 심각하다고 여긴 것 같다”며 “공론화를 열어서 이 얘기를 한꺼번에 듣고 토론할 자리를 만들면 어떨까 질문을 한 것”이라고 답했다.
이어 “청년담당관들은 한꺼번에 토론해도 좋지만 남성과 여성 의견을 각각 듣는 게 중요할 것 같다고 했다”며 “이 대통령도 흥미로운 제안이라고 (화답하는)흐름이었다”고 덧붙였다.
아울러 대통령실은 삼성 등 국내 주요 대기업들이 장단기 신규 채용 계획을 확대하겠다고 발표한 데 대해 “청년 일자리 창출을 위한 대통령의 호소에 화답해 준 기업들에 감사드린다”고 밝혔다.
강 대변인은 “이번주 대통령실은 ‘청년의 날’을 앞두고 청년 정책에 집중했다”며 “16일에는 청년 농업 현장 간담회가 있었고 어제는 청년 스타트업 토크콘서트를 통해 실패가 끝이 아닌 성공의 자양분이 될 수 있는 환경 전환을 위한 의견을 청취했다”고 말했다.
그러면서 “대한민국의 청년 세대에 대한 이재명 정부의 지원과 관심은 앞으로도 계속될 것”이라고 강조했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
