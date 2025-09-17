모스크바에 새 북한식당 오픈…라면·치킨도 판다

러시아 수도 모스크바에 북한 식당이 새로 문을 열었다고 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 16일(현지 시간) 보도했다.
매체에 따르면 모스크바 남동부에 있던 옛 패밀리 레스토랑 ‘베르바’의 자리에 ‘평양관’이라는 새 북한 식당이 들어섰다. 정문 앞에 전통 한복 차림의 접수원이 있어 북한 식당임을 알 수 있다.
지역 이색 식당을 소개하는 텔레그램 채널 ‘포스톨롭캄’(postolovkam)에는 “최근에 문을 연 이곳은 ‘코스프레 북한 식당’이 아니라 북한에서 온 직원이 있는 진짜 북한 식당”이라며 “직원들은 주로 승무원처럼 보이는 제복과 구두를 갖춘 젊고 단정한 여성들”이라고 적혀있다.
메뉴는 라면, 비빔밥, 한국식 바비큐, 김치 등이 있으며 가격은 모스크바 식당 기준 평균 수준이라고 한다. 치킨 윙, 김치찌개, 매운 된장국, 민물 농어찜을 주문한 뒤 44달러(약 6만1000원)를 냈다는 후기가 러시아 정보기술(IT) 기업 얀덱스의 지도 리뷰에 올라오기도 했다.
다만 “식당 직원이 아직 러시아어에 능숙하지 못하다”며 “조리가 느리고 주문한 메뉴가 뒤죽박죽 나오기 때문에 모든 게 정리된 한 달여 뒤에 방문하는 것을 추천한다”는 리뷰도 있다.
이 식당은 러시아 현지인만 손님으로 받는 것으로 알려졌다. 한 리뷰 글에는 북한인 접수원이 손님들에게 러시아인임을 증명하라며 여권 제시를 요구한 뒤에야 내부로 들여보냈다는 내용이 적혔다.
북한은 오래전부터 중국, 동남아시아, 몽골 등지에 노동자들을 직접 파견해 식당을 운영해 왔는데 북한 노동자의 해외 취업을 금지한 유엔 제재에 따라 많은 식당이 문을 닫았다. 그러나 북한이 여전히 외화벌이 수단으로 해외 여러 곳에서 식당을 운영하는 정황이 포착되고 있다.
모스크바에 생긴 최초의 북한 식당은 북한인 김연철이 세운 ‘고려’다. 고려는 코로나 팬데믹 시기에도 운영됐다. 서류 기록상 2021년 폐업으로 나와 있지만 현재까지 운영 중인 것으로 전해졌다. NK뉴스는 ‘평양관’이 ‘고려’ 이후 15년 만에 모스크바에 문을 연 북한 식당이라고 설명했다.
