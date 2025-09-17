李 “우상혁, 불굴의 의지로 한계 뛰어넘어…큰 용기와 희망 줘”

이재명 대통령이 17일 ‘스마일 점퍼’ 우상혁 선수의 2025 세계육상선수권대회 남자 높이뛰기 은메달에 대해 “어린 시절 교통사고 후유증으로 신체적 제약을 안고 있으면서도, 불굴의 의지로 한계를 뛰어넘었다”며 “우상혁 선수의 도전은 우리나라뿐 아니라 전 세계인들에게 큰 용기와 희망을 선사했다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 페이스북에 쓴 글에서 “2020 도쿄 올림픽 육상 남자 높이뛰기 결선에서 4위에 오르며 우리에게 감동을 주었던 우상혁 선수가 같은 장소에서 열린 2025 도쿄 세계선수권 남자 높이뛰기 결선에서 값진 은메달을 획득했다”며 이렇게 밝혔다.
이 대통령은 우 선수에 대해 “세계선수권 대회에서 우리나라 선수로는 처음으로 두 개 이상 메달을 획득하는 기록도 함께 세웠다. 매우 자랑스럽다”며 “이제 2026 아이치·나고야 아시안게임과 2027 베이징 세계선수권 대회, 그리고 2028 LA 올림픽을 앞두고 있다. 우상혁 선수의 모든 여정을 국민과 함께 힘껏 응원하겠다”고 했다. 그러면서 “대한민국 육상의 새로운 역사를 써내려 가는 우리 우상혁 선수에게 다시 한번 뜨거운 축하를 전한다”고 했다.
앞서 우 선수는 16일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2025 세계육상선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 자신의 올 시즌 최고 기록과 같은 2m34를 넘고 은메달을 목에 걸었다. 지난해 파리 올림픽 챔피언인 해미시 커(29·뉴질랜드)가 2m36을 넘어 금메달을 차지했다.
