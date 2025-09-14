조국혁신당 비대위 9인 구성…조국, 비대위원장 맡아

조국혁신당이 조국 비상대책위원장을 포함해 9명의 위원회 구성을 완료했다.
14일 조국혁신당은 보도자료를 통해 비상대책위원장에 조국, 부위원장에 엄규숙 전 경희사이버대학교 부총장, 서왕진 조국혁신당 원내대표 등 9명의 위원회 구성을 마쳤다고 밝혔다.
비대위원으로는 김호범 전 창당준비위원장, 이재원 사단법인 이음 대표, 우희종 여산생명재단 이사장, 윤솔지 다큐멘터리 제작자, 정한숙 대구시당 여성위원장 등이 합류한다.
또 부장 이하 여성 당직자 중 당직자 간 직접선출자 1인 등이 인선됐다.
혁신당은 “성비위 사건 등으로 인한 갈등이 현 상황의 중요한 원인이 되었기에 여성계에서 활동해 온 분들을 비대위원회의 주요 위원으로 모셨다”고 밝혔다.
오는 15일 오전 10시 국회에서 조국혁신당 첫 비상대책회의가 열릴 예정이다. 조 위원장은 이 자리에서 비대위 구성 의미와 향후 활동 계획에 대해 밝힐 예정이다.
김예슬 기자
