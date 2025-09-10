동아일보

김재섭 “장동혁, 전한길 버린 듯…친한계·찬탄파 배척 느낌 없어”

  • 입력 2025년 9월 10일 10시 26분

김재섭 국민의힘 의원. 2024. 12.11 뉴시스
국민의힘 김재섭 의원이 10일 극우 성향 유튜버 전한길 씨를 겨냥해 “부정선거 앵무새, 계몽령 앵무새한테는 먹이를 주면 안 된다”며 “(국민의힘) 장동혁 대표도 전한길 씨를 버린 것 같다”고 말했다. 장 대표는 자신이 당 대표로 뽑힌 전당대회 과정에서 강성 발언을 쏟아냈으나 당 대표 취임 후에는 메시지의 톤을 낮추는 등 통합 기조를 강조하고 있다.

김 의원은 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “버렸는지는 모르겠는데 처음에 장 대표가 당선됐을 때 ‘전 씨가 당의 중책을 맡는 것 아니냐’는 말까지 돌았지만 바로 거리두기를 시도하면서 의병이라는 표현을 썼던 걸로 기억한다”며 이같이 말했다. 앞서 장 대표는 취임 후 한 인터뷰에서 전 씨를 두고 “의병이 전 씨에게 가장 잘 맞는 옷”이라며 당직 기용에 선을 그었다. 김 의원은 “‘(전 씨에게) 당 바깥에서 활동하시라’고 손절하는 느낌이 들었고 이후에도 먹이금지를 하고 있는 느낌처럼 보인다”고 했다.

김 의원은 “처음에 장동혁호가 출범하고 나서 ‘찬탄(탄핵찬성)파’들과 같이 할 수 없다고 말했으나 오히려 전 씨를 멀리하고 이른바 친한(친한동훈)계 의원, 찬탄파 의원들을 그렇게 배척하려고 하는 것 같지는 않다”고 봤다. 그는 “조경태 의원 등은 (장 대표에 대해) 비판을 많이 했는데 징계나 윤리위원회 회부 내용들이 없다”며 “(당 대표) 선거 때의 모습과는 다른 모습을 보여주려고 노력하시는 것 같다”고 말했다. 실제 장 대표는 한동훈 전 대표의 최측근인 김형동 의원을 주요 당직인 정책위 부의장에 선임했다.

김 의원은 “정치인들이 자꾸 극우 유튜버들한테 기웃기웃 해가면서 표를 구걸하는 방식의 정치를 하다 보면 당연히 공당이라는 게 망가질 수밖에 없다”고 지적했다. 그러면서 “장 대표가 내년 지방선거를 앞두고 중도 확장 내지는 외연 확장을 많이 하셔야 될텐데 과거 (당 대표) 선거 때 했었던 여러 가지 포지션 때문에 발이 많이 묶여 있을 것”이라고 말했다. 장 대표가 전당대회 과정에서 쏟아낸 강경 발언들로 강성 당원들의 지지를 받은 만큼 외연 확장이 쉽지 않을 것이란 설명이다.

#국민의힘#김재섭#전한길#장동혁#극우 유튜버#전당대회#정치 확장
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
