與 내부서도 ‘기후환경에너지부’ 반대 목소리

이언주 “환경도 에너지도 안돼”
환경부가 원전 국내 운영과 에너지정책을 총괄하는 기후환경에너지부로 확대 개편하는 안을 두고 더불어민주당에서 공개 반대 목소리가 이어지고 있다.
민주당 이언주 최고위원은 5일 당 지도부가 모두 모인 최고위원회의에서 기후환경에너지부 개편안을 거론하며 “규제 중심의 환경부가 진흥이 필요한 에너지정책을 총괄한다면 두 개는 충돌하게 되고, 환경도 에너지도 제대로 되지 않아 매우 부정적 영향을 미칠 것”이라며 “반드시 재고돼야 한다”고 말했다.
특히 원전 국내 건설·운영은 기후환경에너지부, 해외 수출은 산업통상자원부로 이원화하는 방안에 대해 “수출에도 지장이 올 것”이라고 지적했다.
기후환경에너지부 확대 개편의 목표인 재생에너지 산업 육성도 제대로 이뤄지지 않을 거라는 당내 지적도 나왔다. 여당 소속 산자위원은 “환경적 측면에서만 보면 값싼 중국산 기자재를 쓰면 되는데, 어떤 국내 기업이 재생에너지 연구개발(R&D)에 투자하겠느냐”고 했다.
이 최고위원은 기후환경에너지부를 밀고 있는 김성환 환경부 장관을 겨냥해 “위인설관(爲人設官·사람을 위해 자리를 만든다)”이라고 비판했다. 이 최고위원은 페이스북에 “국가백년지대계, 산업 경쟁력과 노동자 생존이 걸린 에너지 문제가 특정인의 거취와 욕심 때문에 찢어발겨지고 엉망으로 쪼개지는 일이 있어선 안 된다”고 했다.
조동주 기자 djc@donga.com
