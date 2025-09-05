우원식 “김정은과 대기실서 조우…악수 나눈 자체가 성과”

우원식 국회의장이 중국의 전승절 80주년 행사 참석을 마치고 입국하는 길에 “김정은 북한 국무위원장과 조우하고 악수를 나눈 것 자체가 성과”라고 밝혔다.
우 의장은 5일 오전 인천국제공항에 도착해 기자들과 만나 방중 성과 관련 질문을 받고 “중국으로 갈 시점에는 동선이 분리돼서 김 위원장과의 만남이 쉽지 않을 수 있겠다는 많은 전문가의 얘기가 있었다”며 이같이 답했다.
그는 김 위원장과의 만남 과정을 구체적으로 설명해 달라는 질문에 “대기실에서 조우가 됐다”며 “제가 ‘오랜만입니다. 7년 만이네요. 반갑습니다’라고 얘기했고, 김 위원장도 작은 목소리로 ‘네 반갑습니다’라고 답변하면서 악수했다”고 말했다.
우 의장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 만남도 성과로 꼽았다. 그는 “푸틴 대통령이 ‘지금 남북관계를 어떻게 생각하느냐’ ‘김 위원장과 만나기로 돼 있는데 어떤 얘기를 전했으면 좋겠느냐’고 물었다”며 “(푸틴 대통령의) 관심과, 거기에 대한 제 생각을 전달한 것은 성과가 아닌가 싶다”고 했다.
방중 소회에 대해선 “원래 목표였던 한중관계 협력 증진을 위한 성과가 있었던 것 같다. 새로운 계기가 마련된 것 아닌가 생각한다”며 “한반도 평화문제에 있어서도 의외의 성과를 거뒀다”고 전했다.
우 의장은 딩쉐샹 국무원 부총리와의 만남에 대해선 “부총리는 경제, 기업, 과학기술 쪽을 담당하기 때문에 우리와 경제협력 부분에서 많은 얘기가 있었다”고 설명했다. 그는 딩 부총리가 김 위원장과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에 대해 언급한 것이 있는지 묻는 말엔 “그런 부분에선 언급한 게 없다”고 답했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
