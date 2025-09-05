北 “中과 고위급 왕래-전략적 소통 허심탄회하게 논의”

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 북-중 정상회담에서 고위급 왕래와 전략적 의사소통 강화에 대해 논의했다고 북한 조선중앙통신이 5일 보도했다.
통신에 따르면 김 위원장은 4일 정상회담에서 전승절 기념행사를 축하하며 “이 계기를 통해 세계평화를 수호하려는 중국의 확고한 결심을 보여주고 중국의 중요한 국제적 지위와 영향력을 뚜렷이 과시했다”고 말했다.
또 “국제정세가 어떻게 변하든 조중 사이의 친선의 감정은 변할 수 없으며 조중 관계를 부단히 심화 발전시키는 것은 조선 노동당과 조선민주주의인민공화국 정부의 확고부동한 의지”라며 “조선은 앞으로도 국가의 주권과 영토완정, 발전이익을 수호하기 위한 중국공산당과 중화인민공화국정부의 입장과 노력을 전적으로 변함없이 지지 성원할 것”이라고 했다.
시 주석은 김 위원장의 열병식 참석을 두고 “제2차 세계대전승리 결과를 굳건히 수호하려는 조선 측의 확고한 의지를 보여준다”며 “두 당, 두 나라의 친선협조 관계를 가일층 발전시키는 중요한 계기”라고 언급했다.
이어 “중조는 운명을 같이하고 서로 돕는 훌륭한 이웃이고 훌륭한 벗이며 훌륭한 동지”라며 “중국 당과 정부는 전통적인 중조 친선을 고도로 중시하고있으며 중조관계를 훌륭하게 수호하고 훌륭하게 공고히 하며 훌륭하게 발전시킬 용의가 있다”고 했다.
시 주석은 “국제정세가 어떻게 변해도 이 입장은 달라지지 않을 것”이라며 “중국 측은 지난 시기와 마찬가지로 앞으로도 조선이 자기의 실정에 맞는 발전의 길을 걸으며 조선식 사회주의 위업의 새로운 국면을 부단히 개척해 나가는 것을 지지한다”고 강조했다.
통신은 두 정상이 북중 간 “고위급 왕래와 전략적 의사소통을 강화해 나가는 문제와 관련해 허심탄회하게 의견을 교환했다”며 “대외관계 분야에서 두 나라 당과 정부가 견지하고 있는 자주적인 정책적 입장들에 대해 호상 통보했다”고 밝혔다. 두 정상은 또 “국제 및 지역문제들에서 전략적 협조를 강화하고 공동의 이익을 수호”하는 문제에 대해서도 논의했다.
통신은 회담이 따뜻하고 친선적인 분위기 속에서 진행됐으며, 시 주석은 김 위원장을 위한 연회를 마련했다고 전했다.
정상회담을 마친 김 위워장은 4일 저녁 전용열차를 타고 베이징역을 출발했다. 통신에 따르면 중국 측에서는 차이치 공산당 중앙서기처 서기(당 중앙정치국 상무위원)와 왕이 당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 인융 베이징 시장, 왕야쥔 주북 중국대사 및 당정 간부들이 역에 나와 김 위원장을 환송했다. 김 위원장은 이들과 작별인사를 나눴다.
통신은 “김 위원장은 이번 방문의 성과적 보장을 위해 최대의 성의와 노력을 기울인 중국당과 정부의 진정에 사의를 표하며 중국의 무궁한 번영과 인민들의 복리를 축원했다”고 밝혔다.
그러면서 “김 위원장의 중국 방문은 두 당, 두 나라 사이의 정치적 신뢰와 전략적 협조를 더욱 강화하고 사회주의 위업의 승리를 위한 공동의 투쟁에서 맺어지고 온갖 시련과 도전을 이겨낸 조중 친선관계의 불변성과 불패성을 보여준 역사적인 계기”라고 평가했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
