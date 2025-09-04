“초선은 가만히” 나경원 상대로, 범여권 초선들 징계안 제출

더불어민주당과 조국혁신당, 진보당 등 범여권 의원들이 최근 ‘초선 의원은 가만히 있으라’고 발언한 국민의힘 나경원 의원에 대한 징계요구안을 4일 국회에 제출했다.
민주당 등 초선 의원들은 이날 오전 국회 본청 의안과를 찾아 품위유지 의무를 위반했다는 이유로 나 의원 징계안을 냈다. 이 자리에는 민주당 김문수·염태영·이성윤·이재강·채현일 의원과 조국당 정춘생 의원, 진보당 전종덕 의원이 참석했다. 나 의원은 지난 2일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 민주당 소속 추미애 위원장이 자신의 간사 선임 안건을 상정하지 않자 여당 의원들과 언쟁을 벌이던 중 조국당 박은정 의원에게 “초선은 가만히 앉아 있으라”고 소리쳤다.
이재강 의원은 “국민과 헌법 질서에 대한 책임을 져야할 본분을 망각하고 말도 안 되는 언사를 하는 것을 보면 나 의원이 어떤 사람인지 파악할 수 있다”고 했다. 정춘생 의원은 “국회의원은 국회법상 품위유지 의무가 있다”며 “국민 대표로서 국회법에 맞게 해야하는 데 초선에게 막말은 품위유지 위반”이라고 지적했다. 전종덕 의원은 “(5선인) 나 의원은 5배의 모범은 바라지도 않으니 국민들 킹받게 하지마라”며 “막말 중단하고 제 역할하라. 초선 의원의 경고”라고 했다.
