[속보]김정은 전용열차 새벽에 中국경 통과…최선희·김성남 동행

김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석하기 위해 1일 전용열차로 출발해 2일 새벽 국경을 넘었다고 북한 노동당 기관지 노동신문이 보도했다.
노동신문은 2일 “김정은 동지께서 중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼 전쟁승리 80돌 기념행사에 참석하기 위해 1일 전용열차로 평양을 출발했다”며 “전용열차는 2일 새벽 국경을 통과했다”고 밝혔다.
신문은 “김정은 동지의 중국 방문에 당과 정부의 고위 간부들이 동행하고 있다”고 언급했다. 신문이 공개한 사진을 보면 최선희 외무상과 김성남 국제부장이 동행한 것으로 확인됐다. 배우자인 리설주 여사나 딸 주애의 동행 여부는 확인되지 않았다.
앞서 조선중앙통신도 “김정은 동지께서 중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼 전쟁승리 80돌 기념행사에 참석하기 위해 지난 1일 전용열차로 출발했다”고 김천일 외무성 보도국장이 통보했다고 보도했다. 북한이 최고지도자의 해외 방문 사실을 출발 직후 공식 보도한 것은 이례적이다.
김정은이 탄 열차는 평양에서 출발해 중국 랴오닝성 단둥(丹東)을 거쳐 베이징으로 향한 것으로 관측된다. 평양에서 베이징은 열차로 최소 16~20시간이 소요되는 만큼 김 위원장은 2일 낮에 베이징에 도착할 것으로 예상된다.
김 위원장은 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 초청으로 3일 베이징에서 열리는 80주년 중국 전승절 행사에 참석할 예정이다. 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 톈진 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석차 먼저 중국에 도착했다. 북-중-러 3국 정상이 한 자리에 모이는 것은 탈냉전 이후 처음이다. 특히 김 위원장은 집권 이후 처음으로 다자 외교 무대에 데뷔하게 된다.
