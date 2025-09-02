與 “반민특위 상황” 野 “의회 말살 독재”… 설전으로 연 정기국회

‘한복’ vs ‘상복’… 9월 국회 극단 예고
정청래 “내란 세력 척결이 시대정신”… 송언석 “독재가 이재명 정권의 본질”
우원식, 개헌 논의 필요성 언급… “늦어도 10월초 특위구성안 의결을”
“지금은 반민특위(반민족행위 특별조사위원회) 상황과 비슷하다. (과거) 친일파 척결이 시대적 과제였다면 지금은 내란 세력 척결이 시대정신이다.(더불어민주당 정청래 대표)
“의회 민주주의를 말살하는 이재명 정권의 독재 정치에 맞설 것이다.”(국민의힘 송언석 원내대표)
여야는 이재명 정부 출범 후 첫 정기국회가 개막한 1일부터 ‘내란 척결’과 ‘독재 타도’를 두고 충돌했다. 대선 당시 서로를 겨눴던 프레임을 다시 꺼내 든 것. 여야는 개회식 ‘드레스코드’부터 한복과 상복 차림으로 대치하며 향후 100일간의 극한 대립을 예고했다. 민주당 의원들은 두루마기와 저고리 등을 입고 잔치 분위기를 낸 반면 국민의힘 의원들은 검은 정장에 검은 넥타이를 착용하고 가슴엔 근조 리본을 달아 상가(喪家)를 연상케 했다. 정기국회 기간 여당이 내란 종식과 국가 정상화를 앞세워 각종 개혁 법안을 밀어붙이는 가운데 국정 독주 저지를 외치는 국민의힘은 ‘국회 보이콧’ 등 강경 투쟁에 나설 것으로 전망된다.
● 한복 입은 與 “지금은 반민특위 상황”
이날 오후 1시 50분경 개회식을 앞두고 민주당 의원들은 색색의 한복을 입은 채 본회의장에 삼삼오오 모여 기념 촬영을 하며 “옷이 예쁘다” “양복보다 한복이 더 잘 어울린다” 등 덕담을 주고받았다. 여당이 한복을 입고 개회식에 참석한 것은 한국 문화를 세계에 알리자는 우원식 국회의장의 제안에 따른 것이다.
민주당 정청래 대표는 이날 오전 열린 최고위원회의에서 ‘친일파 청산’에 빗대 내란 세력 척결에 나서겠다는 의지를 밝혔다. 정 대표는 “(지금은) 해방 정국 반민특위(반민족행위 특별조사위원회) 상황과 비슷하다”며 “내란 척결이 반민특위처럼 좌절되고, 실패할 수는 없다”고 강조했다. 최고위 현장엔 ‘노상원 수첩 반드시 기억해야 합니다’라는 내용의 팻말이 등장했다. 정 대표는 “(수첩에 적힌) 무고한 시민을 죽이려 한 살인 계획을 잊어선 안 된다. (이것이) 내란 세력을 척결해야 하는 이유”라고 했다.
민주당은 다가오는 본회의에서 3대 특검(내란, 김건희, 채 상병)의 수사 기간과 인력을 늘리는 특검법 개정안과 검찰청을 폐지하는 내용의 정부조직법 개편안을 통과시킬 방침이다. 비상계엄 관련 범죄 혐의를 다루는 ‘내란 특별재판부’ 설치 논의도 여당 법사위에서 급물살을 타고 있다. 다만 박수현 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 “(특별재판부는) 당 지도부가 논의할 계획이 있거나 논의한 일은 전혀 없다”고 선을 그었다.
● 상복 입은 野 “독재가 이재명 정권 본질”
여당이 한복을 입고 연출한 축제 분위기에 국민의힘은 ‘상복 투쟁’으로 맞섰다. 국민의힘 의원 대부분은 가슴에 ‘근조 의회민주주의’라고 적힌 검은 리본을 단 채 굳은 표정으로 본회의장에 들어섰다. 송 원내대표는 “한 손에는 다수당 권력, 한 손에는 특검 칼을 쥔 이재명 정권에 있어 독재라는 말은 더 이상 정치적 레토릭이 아니라 정권의 본질인 것 같다”고 강조했다.
국민의힘은 전신인 자유한국당 시절인 2017년에도 홍준표 대표 체제하에서 문재인 정부가 공영방송 장악을 시도하고 있다고 주장하며 ‘상복 투쟁’을 벌인 바 있다.
국민의힘은 국회 일정 보이콧과 장외 투쟁 등을 통해 여론전을 펼칠 것으로 전망된다. 검찰개혁 등 민주당 주요 법안에 대해선 필리버스터(무제한 토론)를 통해 저지에 나서는 방안도 검토하고 있다. 하지만 여권이 단독 표결에 나설 경우 실질적인 저지 효과는 기대하기 어려운 상황이다.
한편 이날 우 의장은 개회사에서 개헌 논의 필요성을 언급했다. 그는 “(개헌 투표를) 내년 지방선거일을 1차로 제안한다”며 “늦어도 10월 초에는 개헌특위 구성 결의안을 의결해야 국정감사가 끝나는 대로 본격적인 논의에 들어갈 수 있다”며 여야에 개헌 논의에 참여해 줄 것을 요청했다.
