특검, 정진석 출국금지…대통령실 PC 증거인멸 의혹 수사

내란 특검(특별검사 조은석)이 윤석열 전 대통령 파면 직후 대통령실이 공용 컴퓨터를 초기화하는 등 조직적 증거인멸에 나섰다는 의혹과 관련해 정진석 전 대통령비서실장을 출국금지하고 수사에 나선 것으로 1일 알려졌다.
특검은 정 전 실장이 윤 전 대통령이 파면된 이후 4월 7일 서울 용산 대통령실에서 수석비서관회의를 주재하면서 대통령실 PC를 초기화하는 계획이 담긴 안건을 보고받은 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 특검은 윤 전 대통령 탄핵 심판이 진행 중이던 2월 무렵부터 윤재순 전 대통령비서실 총무비서관 지시로 대통령실 직원들이 윤 전 대통령 파면에 대비해 PC 등을 초기화하는 계획안을 검토한 사실도 파악했다고 한다. 당시 윤 전 비서관이 대통령실 직원들에게 “제철소 용광로에 넣어 (PC를) 폐기하라”고 지시한 내용도 특검이 파악한 것으로 알려졌다.
특검은 당시 대통령실이 국가기록원으로 대통령기록물을 이관하기 전에 PC 초기화를 시도했는지 가려낼 방침이다. 대통령기록물법에 따라 이관 절차를 마쳤다면 폐기할 수 있다. 박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “대통령기록물을 이관하고 남은 것은 관례적으로 삭제를 해왔다고 한다”며 “관례를 벗어난 범위인지 관례대로 진행됐는지 살펴보고 있다”고 했다. 앞서 더불어민주당은 올 5월 “정 전 실장이 ‘새 정부에 인수인계하지 않을테니 PC를 파쇄하라’고 지시했다는 제보를 받았다”고 주장했다. 이에 대해 당시 정 전 실장은 대통령실 명의로 “전혀 사실이 아니며 강력히 유감을 표한다”며 “대통령실은 대통령기록물법에 따라 모든 조치를 적법하게 취하고 있다”고 반박했다.
