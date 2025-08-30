동아일보

김정은 “다시 한번 속죄”… 러 파병군 유족들에 눈시울 붉혀

  • 입력 2025년 8월 30일 11시 34분

북한 노동당 기관지 노동신문은 30일 “김 총비서가 지난 29일 목란관에서 해외군사작전에서 특출한 공훈을 세운 참전열사들의 유가족들을 만나 따뜻이 위로해 주었다＂라고 보도했다. 평양 노동신문=뉴스1
김정은 북한 국무위원장이 러시아-우크라이나 전쟁 파병군 전사자의 유가족들을 만나 위로하는 자리에서 “다시 한번 속죄한다”고 말했다. 김 위원장은 평양에 전사자를 기리는 ‘새별거리’를 조성하고 전투위훈기념비를 세우겠다고 밝혔다.

30일 북한 노동당 기관지 노동신문은 전날 김 위원장이 평양 목란관에서 “해외군사작전에서 특출한 공훈을 세운 참전열사들의 유가족들을 만나 따뜻이 위로했다”고 전했다. 보도에 따르면 김 위원장은 “이역의 전장에서 싸우다 쓰러진 우리 군관, 병사들을 다시 일으켜 세워서 데려오지 못한 안타까움, 귀중한 그들의 생을 지켜주지 못한 미안한 마음을 안고 유가족들 모두에게 다시 한번 속죄한다”고 말했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 30일 “김정은 총비서가 지난 29일 목란관에서 해외 군사작전에서 특출한 공훈을 세운 참전 열사들의 유가족들을 만나 따뜻이 위로해 주었다”라고 보도했다. 평양 노동신문=뉴스1
김 위원장은 유가족들에게 “나는 그들이 그렇게 떠나가면서 나에게 짤막한 편지 한 장 남기지 않았지만 가정도, 사랑하는 저 애들도 나에게 맡겼을 것이라 생각한다”며 “그들이 바란대로 내가 유가족들, 저 애들을 맡겠다”고 했다. 이어 공화국 영웅 등 혁명 유가족의 자녀들이 입학하는 특수 교육기관인 혁명학원의 원장, 국가 지도간부들이 행사에 참석했다면서 “영웅들이 남기고 간 자녀들을 혁명학원들에 보내여 내가, 국가가, 우리 군대가 전적으로 맡아 책임적으로 잘 키울 것”이라고 했다. 러시아 파병으로 전사하는 이들이 늘자 이로 인한 민심 이반을 미리 달래려는 것으로 풀이된다.

김 위원장은 “이제 평양시 대성구역에는 노래에도 있는 바와 같이 새별처럼 생을 빛내이다 푸르른 젊음을 그대로 안고 안타깝게 떠나간 참전군인들의 유가족들을 위한 새 거리”가 들어설 것이라면서 해당 거리의 이름을 “우리 군인들의 별처럼 빛나는 위훈을 칭송하여 새별거리”로 명명하겠다고 했다. 또 새별거리 앞 수목원에 전사자들의 유해를 안치하고, 전투위훈기념비를 세우겠다고도 했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 30일 “김 총비서가 지난 29일 목란관에서 해외군사작전에서 특출한 공훈을 세운 참전열사들의 유가족들을 만나 따뜻이 위로해 주었다＂라고 보도했다. 평양 노동신문=뉴스1
노동신문에는 김 위원장이 인공기로 감싼 전사자들의 초상사진을 유가족들에게 하나씩 전달하는 사진이 실렸다. 김 위원장이 유가족에게 허리를 숙여 인사하는 장면, 초상사진을 든 유가족들과 기념사진을 촬영하는 모습, 유가족으로 보이는 어린이들을 껴안는 모습도 담겼다. 연설하는 김 위원장은 눈시울이 붉어진 모습이었다. 북한은 이전에도 국가표창 수여식을 열어 전사자들을 애도했다.

일각에서는 내달 3일 중국 베이징에서 열리는 전승절에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김 위원장이 한 자리에 모이는데 이를 대비한 행사라는 분석도 나온다. 북한의 러시아 파병 사실을 대외에 부각시켜 러시아로부터 상응하는 댓가를 받아내려는 의도가 담겼다는 것이다.

이은택 기자 nabi@donga.com
