김정은 “다시 한번 속죄”… 러 파병군 유족들에 눈시울 붉혀

김정은 북한 국무위원장이 러시아-우크라이나 전쟁 파병군 전사자의 유가족들을 만나 위로하는 자리에서 “다시 한번 속죄한다”고 말했다. 김 위원장은 평양에 전사자를 기리는 ‘새별거리’를 조성하고 전투위훈기념비를 세우겠다고 밝혔다.
30일 북한 노동당 기관지 노동신문은 전날 김 위원장이 평양 목란관에서 “해외군사작전에서 특출한 공훈을 세운 참전열사들의 유가족들을 만나 따뜻이 위로했다”고 전했다. 보도에 따르면 김 위원장은 “이역의 전장에서 싸우다 쓰러진 우리 군관, 병사들을 다시 일으켜 세워서 데려오지 못한 안타까움, 귀중한 그들의 생을 지켜주지 못한 미안한 마음을 안고 유가족들 모두에게 다시 한번 속죄한다”고 말했다.
김 위원장은 유가족들에게 “나는 그들이 그렇게 떠나가면서 나에게 짤막한 편지 한 장 남기지 않았지만 가정도, 사랑하는 저 애들도 나에게 맡겼을 것이라 생각한다”며 “그들이 바란대로 내가 유가족들, 저 애들을 맡겠다”고 했다. 이어 공화국 영웅 등 혁명 유가족의 자녀들이 입학하는 특수 교육기관인 혁명학원의 원장, 국가 지도간부들이 행사에 참석했다면서 “영웅들이 남기고 간 자녀들을 혁명학원들에 보내여 내가, 국가가, 우리 군대가 전적으로 맡아 책임적으로 잘 키울 것”이라고 했다. 러시아 파병으로 전사하는 이들이 늘자 이로 인한 민심 이반을 미리 달래려는 것으로 풀이된다.
김 위원장은 “이제 평양시 대성구역에는 노래에도 있는 바와 같이 새별처럼 생을 빛내이다 푸르른 젊음을 그대로 안고 안타깝게 떠나간 참전군인들의 유가족들을 위한 새 거리”가 들어설 것이라면서 해당 거리의 이름을 “우리 군인들의 별처럼 빛나는 위훈을 칭송하여 새별거리”로 명명하겠다고 했다. 또 새별거리 앞 수목원에 전사자들의 유해를 안치하고, 전투위훈기념비를 세우겠다고도 했다.
노동신문에는 김 위원장이 인공기로 감싼 전사자들의 초상사진을 유가족들에게 하나씩 전달하는 사진이 실렸다. 김 위원장이 유가족에게 허리를 숙여 인사하는 장면, 초상사진을 든 유가족들과 기념사진을 촬영하는 모습, 유가족으로 보이는 어린이들을 껴안는 모습도 담겼다. 연설하는 김 위원장은 눈시울이 붉어진 모습이었다. 북한은 이전에도 국가표창 수여식을 열어 전사자들을 애도했다.
일각에서는 내달 3일 중국 베이징에서 열리는 전승절에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김 위원장이 한 자리에 모이는데 이를 대비한 행사라는 분석도 나온다. 북한의 러시아 파병 사실을 대외에 부각시켜 러시아로부터 상응하는 댓가를 받아내려는 의도가 담겼다는 것이다.
