특검, ‘김건희 목걸이·시계’ 서희건설 회장 사위-사업가 압수수색

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검이 28일 명품 목걸이 등을 선물한 서희건설 회장의 사위와 고가의 시계를 선물한 사업가에 대한 강제 수사에 착수했다. 김 여사의 명품 수수 의혹에 대한 사실관계를 확인하기 위해 강제 수사에 나선 것으로 보인다.
김건희 특검은 이날 오전 김 여사의 목걸이, 시계 등 수수 의혹과 관련해 서희건설 이봉관 회장의 사위인 박성근 전 검사의 주거지, 사업가 서모 씨의 주거지 및 회사 등에 대한 압수수색에 나섰다고 밝혔다.
박 전 검사는 윤 전 대통령 당선 직후 6000만 원 상당의 반클리프아펠 목걸이를 구입해 김 여사에게 전달했다고 자백한 이 회장의 사위다. 특검은 선물의 대가로 인사 청탁을 했다는 의혹에 대해 수사 중이다.
서 씨는 김 여사에게 5000만 원대 바쉐론콘스탄틴 시계를 선물한 인물이다. 특검은 서 씨가 시계를 건넨 직후 ‘대통령 경호 로봇개 납품’ 사업을 수주한 것이 김 여사의 입김이 작용한 결과가 맞는지 등을 수사하고 있다. 서 씨는 “김 여사로부터 대통령실 홍보 업무 자리를 제안받았다”고도 주장한 바 있다.
특검은 29일 김 여사를 기소할 방침이다. 특검은 김 여사 구속영장 청구서에 적시한 3대 의혹(도이치, 명태균, 건진법사)에 대해 우선 조사를 마친 뒤 1차로 기소하고, 양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, 집사 게이트 등 남은 10여 가지 의혹에 대한 조사를 이어갈 계획이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
