하정우 “李대통령은 ‘똑부’ 보스…많이 힘들죠”

하정우 AI(인공지능)미래기획수석이 이재명 대통령에 대해 “‘똑부(똑똑하고 부지런한)’형 보스”라며 “(상사로) ‘똑부’를 만나면 밑에 사람은 힘들다”고 하소연했다.
대통령실은 20일 오후 ‘잼프의 참모들’이라는 제목으로 하 수석의 일하는 모습을 공개했다. 대통령실은 13일부터 대통령 참모들의 일상을 유튜브 영상을 통해 연재하고 있다. 두 번째 주인공인 하 수석은 1977년생으로, ‘대통령실 수석급 막내’로 불린다. 하 수석은 서울대 컴퓨터공학과 학사와 석·박사를 마친 뒤 네이버 AI혁신센터장 등을 지내다가 지난 6월 깜짝 발탁됐다.
하 수석은 ‘수석 제의를 받았을 때 어땠냐’는 물음에 “머리를 감싸쥐었다”며 “현실적인 문제를 고민할 수밖에 없었다”고 했다. 억대 연봉 등을 포기해야 했던 상황을 언급한 것. 하 수석은 “제가 받는 처우, 가지고 있는 주식의 가치와 (AI국가 수장으로서) 여기서 만들 수 있는 가치의 총합을 비교해보면 무게추가 갈라지더라”며 “무게추가 훨씬 무거운 쪽을 선택했다”고 했다. 이어 “와 보니까 훨씬 더 의미있고, 훨씬 더 재미있다”고 부연했다.
하 수석은 이 대통령에 대해 “제가 겪은 보스 중에서 가장 함께 일하고 싶은 보스”라고 했다. 다만 이 대통령을 ‘똑부’라고 말한 뒤 “보스로서 ‘똑부’를 만나면 밑에 사람은 이빨 빠진다. 굉장히 많이 힘들죠”라고 토로했다. 이어 “월급도 못 올려주시지 않느냐”며 “예전 사장님들은 앓는 소리하면 월급을 올려주실 수 있었다”고 농담했다. 앞서 ‘잼프의 참모들’ 첫 회 주인공인 우상호 정무수석도 “너무 바쁘다” “노동 강도가 세다” 등 비슷한 발언을 했었다.
하 수석은 ‘AI미래수석’으로 이루고 싶은 꿈에 대해선 “제가 민간에 있을 때 국가 AI 전략이 너무나도 중요하다는 말을 엄청 많이 했는데, 마침 제가 그걸 할 수 있는 기회가 온 것”이라며 “길면 5년 짧으면 3년이 너무나 중요한 시기인데 (한국이) 경쟁력 있게 (세계) 3위 안에 들어가야 한다”고 했다. 이어 “누구나 AI를 쓰고 있다라는 걸 인식하지 못할 정도로 잘 녹아 들어가게, 전 세계인이 ‘AI’ 하면 ‘대한민국’이라고 인식될 정도가 되는 것”이라고 했다.
댓글 0