김건희특검, ‘관저 이전 특혜’ 관련 감사원 압수수색

김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)이 대통령실 관저 이전 특혜 의혹을 감사했던 감사원을 13일 압수수색했다. 특검은 관저 리모델링 과정에서 관련 업체들의 특혜 의혹, 김 여사와의 연관성 등을 들여다 볼 예정이다.
감사원 관계자는 이날 “압수수색이 들어온 것이 맞다”며 “구체적으로 영장을 확인하지 못했고 압수물과 혐의 등에 대해선 확인하기 어렵다“고 했다.
특검팀은 감사원 실무자가 대통령실 관저를 설계한 업체 21그램 측과 주고받은 이메일 등을 확인할 예정인 것으로 알려졌다.
앞서 감사원은 참여연대의 국민감사청구로 2022년 12월 대통령실 관저 이전 과정을 들여다봤다. 특검팀은 종합건설업 면허가 없던 21그램이 관저 증축 공사를 따낸 배경에 대해 확인할 방침이다.
21그램은 김 여사를 후원한 건설업체로 김 여사 회사인 코바나컨텐츠 사무실 설계와 시공을 담당했다.
특검팀은 이날 21그램에 대한 압수수색도 집행했다.
21그램 대표의 아내 A 씨는 김 여사 수행비서인 유경옥 씨가 건진법사 전성배 씨로부터 샤넬백을 받을 때 웃돈을 얹어준 의혹도 받고 있다.
