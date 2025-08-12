전한길 “연설회장 출입금지, 억울하지만 수용”…밖에서 라이브

국민의힘 전당대회 첫 합동연설회에서 소란을 일으켜 전대 출입이 금지된 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 12일 “억울하지만 당의 결정을 대승적으로 수용하겠다”고 밝혔다. 그는 이날 두 번째 합동연설회장 주변에서 라이브 방송을 진행했다.
전 씨는 이날 오후 부산·울산·경남(PK) 합동연설회가 열린 부산 벡스코(BEXCO) 앞에서 유튜브 생방송을 진행하며 “국민의힘 지도부에서 전한길에 대해 입장 금지 조치를 했기 때문에 저는 들어갈 수 없다. 억울한 면도 있지만 평당원으로서 지도부 결정을 대승적으로 수용하겠다”고 말했다.
그는 “남은 전당대회가 잘 치러지길 바란다. 좋은 당 대표와 최고위원, 청년최고위원이 뽑혀 무너지고 분열된 국민의힘을 다시 살리고 국민 지지를 받아 수권 정당이 돼 윤석열 전 대통령의 명예가 회복되길 바란다”고 했다.
이어 “저는 평당원으로서 목소리를 내 국민의힘과 대한민국의 자유민주주의를 지키고, 보수가 다시 한번 더 승리할 수 있는 그날을 위해 열심히 최선을 다하겠다”며 ‘윤 어게인(again)’을 계속 외치겠다고 강조했다.
이날 연설회장에는 전 씨가 입장을 시도하거나 물리적 충돌이 빚어질 경우를 대비해 경찰이 다수 배치됐다. 출입 비표를 삼중으로 확인하기도 했다.
앞서 전 씨는 8일 대구 북구 엑스코에서 열린 대구·경북(TK) 합동연설회에서 찬탄(탄핵 찬성)파 후보들을 공격하며 “배신자” 구호를 외치도록 선동하는 등의 행동을 했다. 자신이 설립한 전한길뉴스 발행인 자격으로 기자석에 앉은 그는 찬탄파이자 친한(친한동훈)계인 김근식 서울 송파병 당협위원장의 최고위원 후보 소개 영상에서 자신을 비판하는 연설이 나오자 “배신자”라고 소리치며 당원들이 ‘배신자’를 연호하도록 했다.
이에 찬탄파 후보 지지자들이 전 씨를 향해 물병을 던지며 항의하는 등 당원 간의 몸싸움이 벌어지기도 했다.
논란이 커지자 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 당일 긴급 지시사항을 통해 “혼란을 불러일으킨 전 씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사에 대해 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지할 것”이라고 밝혔다. 송 비대위원장은 이튿날인 9일 윤리위원회 규정 11조에 의거해 신속한 윤리위 소집을 요구했으며 “조속히 결론 내려 달라”고 촉구했다.
윤리위는 11일 첫 회의를 열었으나 징계 결정을 미룬 뒤 14일 전 씨의 소명을 듣고 징계 수위를 결정하기로 했다.
