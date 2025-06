대통령실 “한미 정상회담 예정됐지만, 트럼프 조기귀국에 일정 확인중”

“한일 정상회담은 구체적 진전 있다”

크게보기 이재명 대통령이 16일 G7 정상회의 참석을 위해 캐나다 캘거리로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자회견을 하고 있다. 2025.6.16. 대통령실사진기자단

대통령실 관계자는 16일(현지 시간) 기자들과 만난 자리에서 검토했던 한미 정상회담에 대해 “지금 (트럼프 대통령이 중동 상황 때문에 조기 귀국한다는) 속보를 저희도 같이 접한 상황”이라며 “(한미 정상회담이) 원래 예정돼 있었다”고 했다. 그러면서 “정확하게 확인을 해 봐야 한다”고 했다.앞서 이날 백악관은 이스라엘과 이란의 무력 충돌이 이어지는 중동 상황 등을 이유로 트럼프 대통령이 G7 정상회의가 열리고 있는 캐나다에서 조기 귀국하기로 했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 조기 귀국을 앞두고 백악관 국가안보회의(NSC)를 준비해 달라고 요청했다고 미국 폭스뉴스는 보도했다.트럼프 대통령은 16일 본인이 만든 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “이란은 내가 그들에게 서명하라고 한 협상안에 서명했어야 했다”라며 “간단히 말해 이란은 핵무기를 가질 수 없다. 나는 그것을 계속해서 말했다. 모두 즉시 (이란의 수도) 테헤란에서 대피해야 한다(Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!)”고 했다.피트 헤그세스 미국 국방장관은 중동 지역에 추가 전력을 배치했다고 밝혔다. 헤그세스 장관은 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 “미군 보호는 우리의 최우선 과제”며 “이번 전력 배치는 중동 내 방어 태세를 강화하기 위한 조치”라고 했다.