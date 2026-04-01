‘OTT 제국’ 일군 넷플릭스 설립자 떠난다

헤이스팅스 6월 퇴임… 창업 29년만
‘인터넷 스트리밍’ 콘텐츠 형식 변화
유료가입 3억명 글로벌 플랫폼으로
퇴장 소식 등에 주가 9%대 급락
DVD 우편 대여 업체로 출발한 넷플릭스를 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 공룡으로 키워낸 리드 헤이스팅스 넷플릭스 공동 창업자 겸 이사회 의장(65)이 29년 만에 회사를 떠난다.
넷플릭스는 16일(현지 시간) 주주 서한에서 헤이스팅스 의장이 6월 정기 주주총회에서 이사 재선임에 도전하지 않기로 했다고 밝혔다. 그는 앞으로 자선 활동 등 개인적 관심사에 집중할 계획이다.
헤이스팅스 의장은 1997년 넷플릭스를 공동 창업한 뒤 2023년 1월까지 26년간 최고경영자(CEO)로 회사를 이끌었다. 이후 이사회 의장으로 자리를 옮겼고, 경영은 테드 서랜도스, 그레그 피터스 공동 CEO 체제에 맡겨 왔다.
그는 미디어 산업의 구조적 변화를 주도한 인물로 평가된다. DVD 우편 대여에서 인터넷 스트리밍으로의 과감한 사업 전환을 성공시켰고, 영상 콘텐츠 소비 방식을 근본적으로 바꿨다. 2016년 1월 전 세계 시장을 대상으로 동시 서비스를 개시하며 글로벌 플랫폼의 기반을 닦았다. 지난해 말 기준 넷플릭스의 유료 가입자는 3억2500만 명을 넘어섰고, 시청자 규모는 약 10억 명에 이른다.
헤이스팅스 의장은 주주서한에서 “내가 넷플릭스에서 남긴 가장 큰 기여는 어떤 단일한 결정이 아니라 회원 만족에 집중하고, 후임자들이 이어받아 발전시킬 수 있는 문화를 만든 데 있다”고 말했다. 이어 “가장 좋아하는 순간은 2016년 1월, 거의 전 세계가 우리 서비스를 이용할 수 있게 된 때”라고 회고했다. 서랜도스 공동 CEO는 “그는 도전하는 사람들로 이뤄진 회사와 품격이 중요한 문화를 만들었다”고 평가했다.
그의 퇴장 소식과 시장 기대치를 밑도는 2분기(4∼6월) 실적 전망이 겹치며 넷플릭스 주가는 이날 시간외거래에서 9%대 급락했다. 2월 워너브러더스디스커버리(WBD) 인수합병(M&A)이 무산된 이후 새 성장 동력 발굴이 시급한 상황에서 창업자 퇴장 부담까지 더해진 셈이다. 라이트셰드 파트너스의 리처드 그린필드 미디어 애널리스트는 “헤이스팅스의 퇴장이 투자자들을 불안하게 만들었다”고 평가했다.
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