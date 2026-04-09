본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
류현진, 프로야구 데뷔 20주년 맞아 2억 기부
동아일보
업데이트
2026-04-09 16:12
2026년 4월 9일 16시 12분
입력
2026-04-09 16:11
2026년 4월 9일 16시 11분
이소연 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260409/133707839/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
류현진과 배지현 부부가 9일 류현진의 프로야구 데뷔 20주년을 맞아 2억 원을 기부하며 기념 사진을 촬영하고 있다. 류현진재단 제공
류현진(한화)-배지현(이상 39) 부부가 류현진의 프로야구 데뷔 20주년을 맞아 2억 원을 기부했다. 류현진 재단은 기부금 중 1억 원은 소아암 환아 지원을 위해 한국백혈병어린이재단에 전달했다고 9일 알렸다. 나머지 1억 원은 류현진 재단을 통해 유소년 야구 발전 사업에 쓰인다. 류현진은 “데뷔 20주년을 맞이해 팬들께 받은 사랑을 조금이나마 나눌 수 있어 기쁘다”고 말했다.
이소연 기자 always99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
전쟁이 앞당긴 태양의 시대…호르무즈 위기를 피한 나라들 [딥다이브]
2
해병대 전우 찾아갔다가…입 벌리고 양주 3병 들이부어 돌연사[더뎁스]
3
마크롱 사진사 ‘金여사 한복’에 꽂혔다…비하인드컷 6장중 4장 차지
4
日라멘집 “식사중 폰 보면 퇴장”…이유 듣고보니 ‘끄덕끄덕’
5
국힘 최고위 아수라장…경쟁 후보 비난하고 “엽기 공천” 막말도
6
[단독]청해부대 호르무즈 안 간다…6월 ‘왕건함’으로 교대
7
휴전에 고춧가루 뿌리는 이스라엘…레바논 때리며 “목표 남았다”
8
“강원도 수학여행이 60만원?”…중학교 학부모들 시끌
9
與, 부산 북갑 ‘하정우 묘수’…“한동훈이 그리던 선거 구도 틀어져”[정치를 부탁해]
10
李, 재보선 차출설 하정우에 “할일 많은데 작업 들어와”
1
안규백 “GOP 병력, 2만2000명에서 6000명으로 감축”
2
병력 6000명-AI로 지킨다는 휴전선… “北 기습 막기엔 역부족”
3
[송평인 칼럼]황당한 전시상황론, 괴이한 가짜뉴스론
4
해병대 전우 찾아갔다가…입 벌리고 양주 3병 들이부어 돌연사[더뎁스]
5
“대구의 민주당 불신 허물어야… 김부겸이 써묵으이소”
6
李 지지율 69% 유지…“중동전 대응 잘하고 있다” 55%
7
전쟁이 앞당긴 태양의 시대…호르무즈 위기를 피한 나라들 [딥다이브]
8
주호영 “장동혁 정치 잘못 배워…배 기우는데 그냥 있으라 하나”
9
중학생이 여교사 때려 전치 2주…교총 “학생부 기록도 안 남아”
10
휴전에 고춧가루 뿌리는 이스라엘…레바논 때리며 “목표 남았다”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
전쟁이 앞당긴 태양의 시대…호르무즈 위기를 피한 나라들 [딥다이브]
2
해병대 전우 찾아갔다가…입 벌리고 양주 3병 들이부어 돌연사[더뎁스]
3
마크롱 사진사 ‘金여사 한복’에 꽂혔다…비하인드컷 6장중 4장 차지
4
日라멘집 “식사중 폰 보면 퇴장”…이유 듣고보니 ‘끄덕끄덕’
5
국힘 최고위 아수라장…경쟁 후보 비난하고 “엽기 공천” 막말도
6
[단독]청해부대 호르무즈 안 간다…6월 ‘왕건함’으로 교대
7
휴전에 고춧가루 뿌리는 이스라엘…레바논 때리며 “목표 남았다”
8
“강원도 수학여행이 60만원?”…중학교 학부모들 시끌
9
與, 부산 북갑 ‘하정우 묘수’…“한동훈이 그리던 선거 구도 틀어져”[정치를 부탁해]
10
李, 재보선 차출설 하정우에 “할일 많은데 작업 들어와”
1
안규백 “GOP 병력, 2만2000명에서 6000명으로 감축”
2
병력 6000명-AI로 지킨다는 휴전선… “北 기습 막기엔 역부족”
3
[송평인 칼럼]황당한 전시상황론, 괴이한 가짜뉴스론
4
해병대 전우 찾아갔다가…입 벌리고 양주 3병 들이부어 돌연사[더뎁스]
5
“대구의 민주당 불신 허물어야… 김부겸이 써묵으이소”
6
李 지지율 69% 유지…“중동전 대응 잘하고 있다” 55%
7
전쟁이 앞당긴 태양의 시대…호르무즈 위기를 피한 나라들 [딥다이브]
8
주호영 “장동혁 정치 잘못 배워…배 기우는데 그냥 있으라 하나”
9
중학생이 여교사 때려 전치 2주…교총 “학생부 기록도 안 남아”
10
휴전에 고춧가루 뿌리는 이스라엘…레바논 때리며 “목표 남았다”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“더 늦기 전에 출국해달라” 레바논 한국대사, 교민에 호소
“강원도 수학여행이 60만원?”…중학교 학부모들 시끌
北, 집속탄 장착한 단거리미사일 시험발사…“7㏊ 표적지역 초토화”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0