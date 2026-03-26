국내기술 잠수함 ‘안창호함’ 첫 태평양 횡단 나서

국내 기술로 설계·건조한 3000t급 잠수함 1번함 ‘도산안창호함’이 한-캐나다 연합협력훈련 참가를 위해 25일 경남 창원시 진해 해군기지를 출항했다.
도산안창호함은 1만4000km를 항해해 5월 말 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트항에 입항한 뒤 6월 초 캐나다 해군과 연합훈련을 할 예정이다. 우리 해군 잠수함의 태평양 횡단은 처음이고, 항해 거리도 역대 최장이다. 도산안창호함은 태평양 횡단 중 괌과 하와이 미 해군기지에 기항해 군수 적재를 한 뒤 캐나다 해군 잠수함 승조원 2명(부사관)을 태우고 빅토리아까지 항해할 계획이라고 해군은 설명했다.
이날 진해기지에서 열린 환송 행사에서 곽광섭 해군참모차장은 필립 라포튠 주한 캐나다대사와 함께 진해군항의 바닷물이 담긴 3000t급 잠수함 모형캡슐 2개를 이병일 도산안창호함장(대령)에게 수여하는 ‘해수전달식’을 가졌다. 도산안창호함이 캐나다 현지에 도착한 뒤 모형캡슐 2개에 캐나다 바닷물을 추가로 담는 합수(合水) 행사를 거쳐 양국이 하나씩 나눠 갖게 된다.
캐나다는 올 상반기 중 60조 원 규모의 차세대 잠수함 사업의 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 한국과 독일이 최종 경합을 벌이고 있다. 방위사업청 관계자는 “도산안창호함의 태평양 횡단은 K잠수함의 우수성과 기술력을 실증하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
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