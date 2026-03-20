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서울시 소방관들 ‘몸짱 달력’ 판매 수익금 6500만원 기부
동아일보
업데이트
2026-03-20 16:29
2026년 3월 20일 16시 29분
입력
2026-03-20 16:24
2026년 3월 20일 16시 24분
최효정 기자
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기부금 전달식 (서울시 제공)
서울시 소방관들이 ‘몸짱소방관 희망나눔 달력’ 판매 수익금과 기부금 6500만 원을 화상환자 지원을 위해 한림화상재단에 전달했다고 소방재난본부가 20일 밝혔다. 소방관들은 2015년부터 12년째 달력 기부를 이어오고 있다. 지금까지 총 12억5000만 원이 모여 중증 화상환자 302명의 치료를 도왔다. 현직 소방관과 사진작가의 재능기부, 민간기업의 제작·판매 협력으로 만들어 진 올해 달력은 5000부 이상 판매됐다.
#몸짱소방관 희망나눔 달력
#기부
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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