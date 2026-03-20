서울시 소방관들 ‘몸짱 달력’ 판매 수익금 6500만원 기부

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 20일 16시 24분

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기부금 전달식 (서울시 제공)
기부금 전달식 (서울시 제공)
서울시 소방관들이 ‘몸짱소방관 희망나눔 달력’ 판매 수익금과 기부금 6500만 원을 화상환자 지원을 위해 한림화상재단에 전달했다고 소방재난본부가 20일 밝혔다. 소방관들은 2015년부터 12년째 달력 기부를 이어오고 있다. 지금까지 총 12억5000만 원이 모여 중증 화상환자 302명의 치료를 도왔다. 현직 소방관과 사진작가의 재능기부, 민간기업의 제작·판매 협력으로 만들어 진 올해 달력은 5000부 이상 판매됐다.

#몸짱소방관 희망나눔 달력#기부
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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