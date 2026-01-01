초중고 수학경시대회 대상 김대훈外 10명

28일 서울 서대문구 이화여대 이삼봉홀에서 열린 제51회 한국수학경시대회(KMC) 시상식에서 개인 부문 대상 수상자들과 김진호 한국수학교육학회 회장(왼쪽에서 다섯 번째)이 기념 촬영을 하고 있다. 한국수학교육학회 제공
한국수학교육학회가 주최하고 한국수학교육평가원이 주관한 제51회 한국수학경시대회(KMC) 시상식이 28일 서울 서대문구 이화여대 이삼봉홀에서 열렸다. 동아일보가 후원한 이 대회의 개인 부문 대상은 김대훈(대구과학고 2학년) 외 10명이, 단체 부문 최우수학교상은 인천과학예술영재학교 외 10개교가 받았다. 다음은 수상자 명단.

◇개인 부문 대상 △고등부 김대훈(대구과학고 2학년), 양병후(인천과학예술영재학교 1학년) △중등부 박이안(서울 양진중 3학년), 전수훈(경기 연무중 2학년), 이한결(서울 개원중 1학년) △초등부 서아윤(대구 범어초 6학년), 박지환(경기 벌말초 5학년), 이주형(서울 압구정초 4학년), 이정민(서울 잠일초 2학년), 양선우(서울 한양초 2학년), 이현준(서울 경복초 1학년)

◇단체 부문 △인천과학예술영재학교 △대구과학고 △경기 연무중 △경기 정평중 △광주 호남삼육중 △서울 대도초 △경기 수지초 △강원 유천초 △대전 한밭초 △광주 송원초 △대구 동도초

김민지 기자 minji@donga.com
