필적 미세한 각도까지… AI로 확인 기술 개발

사람과 맥락을 담은 기사를 쓰겠습니다. 많은 제보 부탁드립니다.

감정관 육안에 의존하던 방식 보완

경찰대 “치안현장 난제 해결할 것” 26일 경찰대는 인공지능(AI) 알고리즘을 활용해 필적의 동일성을 가려내는 시스템의 특허 등록을 완료했다고 밝혔다. 이 기술은 기존에 문서 감정관의 개별 숙련도 및 육안에 의존해 분석하던 문서 필적 감정의 한계를 보완하기 위해 개발됐다. AI로 필적의 미세한 각도, 습관적인 획의 흐름 등을 수치화해 분석함으로써 감정의 객관성과 신뢰성을 높인 게 핵심이다. 경찰대는 이 시스템이 현장에서 감정관을 돕는 보조장치로 많은 양의 대조 필적들을 단시간에 분석하고 과학적 데이터 근거를 제공하는 데 사용돼 수사 속도를 높이고 법정에서 증거의 공신력을 강화할 것이라고 기대하고 있다. 유승진 경찰대 첨단치안과학기술원장은 “이번 특허 등록은 AI 기술이 실제 치안 현장의 난제를 해결하게 되는 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.





© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지