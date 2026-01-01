필적 미세한 각도까지… AI로 확인 기술 개발

감정관 육안에 의존하던 방식 보완
26일 경찰대는 인공지능(AI) 알고리즘을 활용해 필적의 동일성을 가려내는 시스템의 특허 등록을 완료했다고 밝혔다. 이 기술은 기존에 문서 감정관의 개별 숙련도 및 육안에 의존해 분석하던 문서 필적 감정의 한계를 보완하기 위해 개발됐다. AI로 필적의 미세한 각도, 습관적인 획의 흐름 등을 수치화해 분석함으로써 감정의 객관성과 신뢰성을 높인 게 핵심이다. 경찰대는 이 시스템이 현장에서 감정관을 돕는 보조장치로 많은 양의 대조 필적들을 단시간에 분석하고 과학적 데이터 근거를 제공하는 데 사용돼 수사 속도를 높이고 법정에서 증거의 공신력을 강화할 것이라고 기대하고 있다. 유승진 경찰대 첨단치안과학기술원장은 “이번 특허 등록은 AI 기술이 실제 치안 현장의 난제를 해결하게 되는 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.
경찰대 “치안현장 난제 해결할 것”
권구용 기자 9dragon@donga.com
