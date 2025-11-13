‘진짜 세상을 바라보게…’ 신문홍보 영상 공모 대상

한국신문협회는 ‘신문 홍보 영상 공모전’ 및 ‘신문 홍보 만화 공모전’ 수상자를 선정했다고 12일 밝혔다. 이번 공모전은 신문의 사회적 기능과 저널리즘의 가치를 알리고, 미래 세대에게 신문의 의미를 전달하기 위해 마련됐다.
신문 홍보 영상 공모전 대상은 최미성 씨가 응모한 ‘진짜 세상을 바라보게 해주는 창입니다’(사진)가 선정됐다. 우수상으로는 고원기 씨의 ‘오늘부터 신문을 곁에 두세요. 일상이 뉴스로 가득 찰 겁니다’와 권소희 씨의 ‘한 번에 살펴보는 신문의 기능 5가지’가 각각 선정됐다. 심사위원들은 “얼마나 주제를 전달력 있게 담았는가, 그리고 영상이 보는 이의 눈길을 사로잡는가 등을 심사 기준으로 삼았다”고 설명했다.
신문 홍보 만화 공모전에선 초등부, 중등부, 고등부, 대학부 등 부문별로 대상과 우수상이 선정됐다. 초등부 대상은 한린(서울대치초 6학년), 우수상은 강효유(서울북성초 4학년)가 수상했다. 중등부에선 대상 표서현(강릉관동중 3학년)과 우수상 김윤하(강릉관동중 3학년), 고등부에선 대상 권나원(포항동지여고 1학년)과 우수상 전영인(고졸 검정고시 합격자), 대학부에선 대상 김은솔(덕성여대 1학년)과 우수상 정예원(숙명여대 3학년)이 각각 선정됐다.
영상 공모전 수상자는 상패와 함께 대상 200만 원, 우수상 각 100만 원을 받는다. 만화 공모전 수상자에게는 상패와 함께 대상 각 100만 원, 우수상 각 50만 원이 지급된다.
