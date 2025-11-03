“팀당 6경기 실전 풋살, 소중한 경험 쌓아”

1일 ‘2025 우먼스 풋살 인천’ 대회가 열린 인천 남동구 인천대공원 축구장에선 선수들이 서로를 독려하는 목소리가 가득 울려 퍼졌다. 선수들은 그라운드에 넘어지면서도 끝까지 공을 향해 발을 뻗는 열정을 보였다. 빠른 드리블 돌파와 정교한 패스로 관중들의 감탄을 자아내기도 했다. 득점 후에는 한데 모여 기쁨을 나눴고, 실점한 팀은 서로를 다독이며 마음을 다잡았다.
동아일보와 채널A가 주최하고 인천시와 인천관광공사가 후원한 이번 대회에서는 14개 팀, 300여 명이 참가해 치열한 경쟁을 펼친 끝에 ‘지니핑’ 팀이 정상에 올랐다. 지니핑 팀 주장 최지인 씨(32)는 “대학 시절 축구 동아리에서 손발을 맞춰 온 친구, 후배 등과 함께 팀을 창단해 출전했다”며 “오랜 시간 축구를 통해 쌓아 온 서로에 대한 믿음이 우승의 원동력이 됐다”고 소감을 밝혔다. 우승 팀에는 200만 원의 상금과 200만 원 상당의 화장품 세트가 부상으로 수여됐다.
대회 운영에 대한 호평도 이어졌다. 예선을 통과하지 못하면 한두 경기 만에 대회장을 떠나야 하는 다른 대회와 달리 이번 대회에서는 팀당 평균 6경기 이상을 치를 수 있도록 해 충분한 실전 경험 기회를 제공했다. ‘블랙퍼스트FC’의 주장 이현아 씨(35)는 “6경기를 소화하며 2승 4패를 기록하긴 했지만, 여러 경기를 소화하면서 값진 경험을 쌓았다”고 말했다.
변호사, 약사, 수의사 등 다양한 직업군이 모인 ‘FC벌’의 조효연 씨(49)는 “경기를 즐기는 데 나이는 전혀 문제가 되지 않았다”며 “모두가 힘을 합쳐 한 골을 만들고 막기도 하는, ‘하나 되게 하는’ 풋살의 매력을 한껏 느낄 수 있었다”고 했다.
대회 주최 측은 이날 인천 유일의 여자 초등학교 축구팀인 인천 가림초 여자축구부에 축구공과 훈련용품 등 200만 원 상당의 물품을 후원했다.
