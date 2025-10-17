한-일 경제계 뭉쳤다 “60년 협력 넘어 도약의 60년”

양국 국교정상화 60주년 기념
한경협-경단련, 도쿄 포럼 개최
이시바 日총리 “연대 필요한 시기”
김윤-신동빈 회장 등 정재계 참석
한일 경제계 인사들이 올해 맞은 양국의 국교 정상화 60주년을 기념하고 미래의 공동 발전을 논의하기 위해 한자리에 모였다.
한국경제인협회(이하 한경협)와 일본 최대 경제단체인 경단련(經團連·일본경제단체연합회)은 16일 도쿄 경단련회관에서 ‘한일 국교 정상화 60주년 기념 포럼’과 리셉션을 열었다. 이날 행사에서 양국의 경제계 리더들은 “협력의 60년을 넘어 도약의 60년으로 나아가자”며 협력 강화의 뜻을 밝혔다.
이시바 시게루(石破茂) 일본 총리는 리셉션 축사를 통해 “한일 양국은 자원이 부족해 에너지안보상 동일한 과제를 안고 있는 상황인데 양국 사이에서는 새로운 에너지인 수소, 암모니아 등과 관련해 구체적인 협력이 진행되고 있다”면서 “정부 차원에서도 긴밀한 의사소통이 절실히 필요한 때”라고 밝혔다. 그러면서 “지금 세계는 분단보다도 연대, 대립보다도 관용이 필요한 시대이며 이는 한일 간에도 마찬가지”라며 “(일본의) 새로운 정권도 반드시 이런 관계를 만들 수 있다고 믿는다”고 했다.
류진 한경협 회장은 인사말에서 “지난 60년간 경제인들의 노력으로 양국 관계가 크게 발전했다”면서 “앞으로의 60년도 희망적”이라고 말했다. 이어 “한국에선 ‘이웃사촌’이라는 말이 있고, 일본에도 ‘먼 친척보다 가까운 이웃이 낫다’는 속담이 있다”며 “양국이 지리적으로 가장 가까운 것처럼 마음의 거리도 가장 가까운 이웃사촌이 되길 바란다”고 했다.
쓰쓰이 요시노부(筒井義信) 경단련 회장은 “국교 정상화 60주년이라는 전환점을 맞아 양국의 대화와 교류를 한 단계 끌어올릴 때”라며 “규칙 기반의 자유롭고 열린 국제 경제 질서 회복에 함께 기여하자”고 했다.
이날 행사에는 이시바 총리, 이혁 주일 한국대사 등 양국 정부 인사들과 함께 한국 경제계에서는 김윤 한일경제협회 회장(삼양홀딩스 회장), 신동빈 롯데그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장 등이 참석했다.
일본에서는 도쿠라 마사카즈(十倉雅和) 경단련 명예회장, 고지 아키요시(小路明善) 아사히그룹홀딩스 회장, 엔도 노부히로(遠藤信博) 일본전기(NEC) 특별고문, 사와다 준(澤田純) NTT 회장 등이 참석했다.
한경협과 경단련은 17일 경단련회관에서 양국 재계 주요 인사가 참석한 가운데 ‘제32회 한일재계회의’를 열고 향후 경제협력 방향을 논의할 예정이다.
댓글 0