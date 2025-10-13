김중강 전 원장, 고려대의료원에 1억1000만 원 기부

고려대 의료원이 지난달 29일 김중강 전 대구가원요셉이비인후과의원 원장이 의학발전기금 1억1000만 원을 기탁했다고 13일 밝혔다.
김 원장은 일제강점기 한국 최초의 여성 의학교육기관인 조선여자의학강습소 설립의 주역 길정희, 김탁원 선생의 조카다. 김 원장은 선구자들의 뜻을 기리고 의학의 사회적 가치를 확산하고자 이번 기부를 결정했다. 기부금 1000만 원은 2028년 의대 100주년 기념 교우회 캠페인을 위해 사용될 예정이다. 나머지 1억 원은 길정희, 김탁원 선생 추모 사업에 쓰일 계획이다.
김 원장은 “길정희, 김탁원 선생의 숭고한 뜻을 후학들이 잊지 않길 바란다”며 “다가오는 의대 100주년을 앞두고, 선구자들의 정신을 계승해 의학이 더 많은 이들에게 희망의 등불이 되기를 바란다”고 전했다.
김동원 고려대 총장은 “기부자의 뜻을 받들어 의학교육과 연구의 수준을 한층 끌어올리고, 선구자 추모 사업을 통해 고려대 의대의 정체성과 가치를 더욱 굳건히 하겠다”며 감사의 뜻을 전했다. 윤을식 고려대 의무부총장 겸 의료원장은 “전달된 기금은 의학 연구와 인재 양성을 위한 실질적 토대가 될 것”이라며 “선구자 추모 관련 사업을 통해 그들의 발자취와 진정한 의학의 가치를 널리 알리겠다”고 밝혔다.
