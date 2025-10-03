납북자 다룬 美다큐 내년 전세계 방영된다

납북자 문제를 다룬 6부작 다큐멘터리가 내년에 공개될 예정이다. 미국 다큐멘터리 감독인 스콧 크리스토퍼슨 브리검영대 교수 등은 최성용 납북자가족모임 대표 겸 KLO8240 유격백마부대 회장을 주인공으로 한 다큐멘터리 시리즈를 2018년부터 제작해 왔다.
최 대표는 2일 “다큐멘터리의 마무리 작업을 위해 제작진 초청으로 8일 미국에 방문하기로 했다”며 “내년 중반쯤 넷플릭스를 통해 방영할 예정”이라고 밝혔다. 부인 문용희 씨(65)와 함께 미국을 찾는 최 대표는 미국 조야 인사들도 만나 납북자 문제를 알릴 예정이다.
다큐멘터리에는 납북자와 국군포로들의 송환을 도운 최 대표의 오랜 행적이 담길 예정이다. 제작진은 2018년부터 5차례 이상 한국을 직접 찾아 백령도와 서울 등지에서 촬영을 진행했다. 백령도는 최 대표의 부친 최원모 씨가 첩보부대인 켈로(KLO)부대 북진호 선박대장으로 활동한 곳이다. 최 씨와 부인 고 김애란 씨는 켈로부대에서 부부 대원으로 활동했다. 최 씨는 1967년 연평도 근해에서 조업 중 북한군에 납치됐다. 북한은 최 씨의 생사에 대해 공식적으로 확인해주지 않고 있다. 최 대표는 2000년 남북정상회담 이후에도 납북자 문제가 제대로 다뤄지지 않자 납북자가족모임을 결성했다. 지금까지 납북자 9명, 국군포로 12명의 송환을 도왔다.
다큐멘터리에는 더불어민주당 윤후덕 의원, 국민의힘 김건 의원 등 여야 정치인들의 인터뷰도 담긴다. 한국 정치가 납북자 문제를 바라보는 시각과 해법을 담아보자는 취지다. 지난달 30일 인터뷰를 진행한 김 의원은 “국회 외교통일위원회 야당 간사로서의 책임 뿐만 아니라, 국민의 한 사람으로서 이 분들의 이산의 아픔을 위로하고 하루빨리 해결될 수 있도록 더욱 힘써야겠다는 생각을 하게 됐다”며 “(이번 다큐멘터리 제작이) 납북 문제 해결에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 최 대표는 지난달 25일 윤 의원과 접견했고 이달 중순 미국에 다녀온 뒤 다큐멘터리용 인터뷰를 진행할 예정이다.
최 대표는 다큐멘터리 공개 이후 남북 대화 복원을 통해 납북자 문제가 다뤄지길 기대하고 있다. 최 대표는 “이번 다큐멘터리 제작이 납북자 운동을 위한 제 마지막 작업이라 생각하면서 임하고 있다”며 “전 세계에 납북자 문제를 알리고 북한을 대화의 장으로 이끄는 계기가 됐으면 한다”고 밝혔다.
최 대표는 “납북 피해 가족들에게 중요한 건 가족의 생사 확인”이라며 “그걸 확인하기 위해 남북 대화가 복원돼야 하고 그런 차원에서 정부 요청에 따라 대북전단 살포도 중단한 것”이라고 했다. 최 대표는 이재명 정부 출범 이후 김남중 통일부 차관 등과 면담을 가진 뒤 7월 8일 대북전단 살포 중단을 선언했다. 최 대표는 “이종석 국가정보원장과 정동영 통일부 장관 등이 노무현 정부 때부터 납북자 문제 해결을 위해 많은 노력을 해 왔다”며 “이번 정부가 북한과의 대화를 빨리 재개해 인도적인 부분부터 해결해주길 바란다”고 밝혔다.
