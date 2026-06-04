[광화문에서/권오혁]정동영의 ‘몽골 연설’이 공허하게 들리는 이유

“우리는 대한민국, 조선민주주의인민공화국, 미국과 중국 간 4자 대화를 시작할 수 있다. 그리고 점차 이 틀을 확대해 몽골, 일본, 러시아를 포함한 다른 동북아시아 국가들도 함께하도록 해야 할 것이다.”
정동영 통일부 장관이 4일 몽골에서 열린 울란바타르 동북아 안보 대화에서 남·북·미·중이 참여하는 ‘4자 대화’를 제안했다. 정 장관은 과거 2005년 6자 회담의 9·19 공동성명을 언급하며 “이제 그 경험을 오늘날의 현실에 적용하고, 대화의 불꽃을 다시 지펴야 할 때”라고 했다.
정 장관의 ‘4자 대화’ 제안을 듣고 가장 먼저 머릿속에 떠오른 물음은 “어떻게 북한을 대화 테이블에 앉게 할 것인가”다. 이미 북한은 2023년 12월 말 ‘적대적 두 국가’ 기조를 공식화하며 한국 정부와의 대화를 거부하고 있다. ‘4자 대화’의 성사는 북-미 대화 재개, 남북 간 최소한의 신뢰 회복, 과거 6자 회담의 의장국 역할과 같은 중국의 적극적 참여 등이 전제돼야만 가능하다.
정 장관은 4자 대화를 출발점으로 몽골, 일본, 러시아 등 국가들의 참여도 언급했는데 이런 협의체가 제대로 운영될지에 대한 고민도 필요하다. 과거 6자 회담은 한반도 비핵화와 평화 체제 구축을 논의하기 위한 최초의 제도화된 협의체로서 의미가 있었으나 결국 북한의 핵 보유 선언과 핵실험을 막지 못했다. 남북과 미·중·일·러 등 6개 국가가 2003년 8월부터 2007년 3월까지 여섯 차례 회담을 통해 뜻을 모아갔지만 각 국가의 이해관계가 애초에 크게 달랐다는 점도 실패의 원인 중 하나로 꼽힌다.
정 장관은 이날 연설에서 북한의 광역두만개발계획(GTI) 재가입도 촉구했다. 정 장관은 “이 구상의 성공은 조선민주주의인민공화국의 재참여에 달려 있으며, 그들은 이 구상의