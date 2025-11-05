[오늘과 내일/서영아]요즘 느끼는 ‘성공한 인생’

지난달 말, 장애인 지원 활동을 펼쳐 온 푸르메재단의 창립 20주년 기념행사에 다녀왔다. 300여 명의 후원자와 관계자가 꽉 들어찬 행사장에는 시종 따뜻한 감사와 격려가 넘쳤다. 참석자들 모두가 ‘이렇게 큰 행사인 줄 몰랐다’며 어리둥절해할 정도였다.
반가운 사람들도 많았다. 김성수 재단 초대 이사장(성공회 대주교)은 95세 고령에도 마이크를 잡고 인사말씀을 멋지게 하셨다. 재단 탄생의 진짜 주역인, 백경학 상임대표 부인 황혜경 여사는 행사장 중간쯤에 자리한 테이블에 앉아 감회가 새로운 듯했다. 본보 ‘100세 카페’ 지면에도 소개한 박점식 천지세무법인 대표는 얼마 전 아드님을 잃었지만 다행히 밝은 표정이었다. 재단 창설 초기부터 큰 기부를 하며 힘을 보태 ‘키다리아저씨’로 불린 이철재 전 쿼드디멘션 대표도 행사를 즐기고 있었다. 그를 인터뷰하고 싶다고 백 대표에게 몇 차례 졸랐지만 성사되지 못했다. 불가능을 가능으로 만드는 힘
기자는 백경학 대표와는 대학 시절부터 알고 지냈으니 40년 지기다. 당시 유행하던 언론사 입사 공부 모임을 함께 하기도 했다. 해외 연수에서 불행한 사고를 당하고, 같은 언론사에 적을 뒀던 그가 ‘독일식 맥주로 돈을 벌어 재단을 만들겠다’며 회사를 나갈 때는 잘되길 빌면서도 반신반의했다.
하지만 모두가 확신하지 못했던 재단은 우여곡절을 겪으면서도 기적을 만들어 왔다. 2016년 서울 마포구 상암동에 어린이재활병원이, 2022년 경기 여주시에 발달장애 청년들의 일터 ‘푸르메소셜팜’이 문을 열었다. 모두 합리적 사고만 해서는 불가능한 일이었다.
개인적으로는 3년 전쯤 백 대표를 인터뷰하면서 ‘이게 바로 성공한 삶’이라고 생각했다. 386세대는 정치권을 위시한 각계에서 활약 중이지만 얼마나 세상에 도움 되는 일을 하는지는 알기 어렵다. 백 대표는 모두의 의심을 딛고 꿋꿋이 신념을 밀어붙여 재단을 반석 위에 올렸다. 자신을 위해서가 아닌, 더 큰 의미를 위해서였기 때문에 가능했던 일이다. 힘없는 분들을 대변해야 하다 보니 스스로 강해져야 했고 두터운 인맥으로 무장했다. 그렇게 푸르메재단은 많은 이의 선의가 모여드는 중심이 됐고 더 나은 세상을 만드는 가교가 되고 있다.
장애인 일자리 모델이라면 사회적 기업 ‘향기내는 사람들’도 있다. 임정택 대표(42)가 대학생 시절이던 2008년 경북 포항 한동대에 장애인이 일하는 카페 ‘히즈빈스’를 연 것이 시작이다. 현재는 전국 38개 지점에서 장애인 160여 명의 안정적 고용을 뒷받침해 준다. 주로 주변 이해를 얻기 어려운 정신질환 장애인을 고용하는데, 이들의 누적 근속률은 90%에 달한다. “외롭게 살던 분들이 일하고 고객들과 소통하는 과정에서 활력을 얻고 행복해지는 모습을 수도 없이 볼 수 있다”(임정택)고 한다. 요즘 힘을 쏟는 것은 ‘사내(社內) 카페’ 모델. 기업이 장애인고용부담금 대신 고용을 선택하고 장애인은 일자리를 얻는 ‘윈윈’의 길이다. 임 대표는 이런 공로로 올해 삼성공익재단에서 주는 ‘통합 포용 부문’ 행복대상을 받는다.
장애인이 일하는 카페 ‘향기내는 사람들’
36년간의 회사 생활을 마감하며 생각이 많아진다. 마침 화제인 대기업 부장이 주인공인 드라마를 보며 회사란 생존경쟁의 현장과 다름없었다는 걸 뒤늦게 깨닫는다. 경쟁 사회에서 남을 밟지 않고 살아남는다는 건 가능했을까. 의도한 바가 아니었어도 오랜 회사 생활에서 누군가를 밟고 지나간 적이 있었을 것이다. 혹시라도 그런 분이 있다면 사과의 말씀을 드리고 싶다. 행복심리학자 서은국 연세대 교수는 ‘만나서 도움이 될 사람들’보다 ‘만나서 즐거운 사람들’을 만나야 행복해진다고 했다. 이제 만나서 즐거운 사람들만 만나도 되니, 행복해질 일만 남았다.
