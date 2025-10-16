고뇌 어린 서사[이준식의 한시 한 수]〈338〉

시인의 고뇌 어린 독백이 아릿하게 다가온다. 긴 가을밤, 좀처럼 밝아오지 않는 새벽을 기다리는 시인에게 옛 시절의 산수 풍광이 아련히 피어오른다. 그 풍경은 이제 돌아갈 수 없는 시간, 꿈꿨던 삶의 그림자처럼 아득하다. 지금은 벌레 소리만 들리는 적막한 밤, 그 고요는 내면의 공허와 맞닿고, 추억은 현재의 상실감을 도드라지게 할 뿐이다. 문득 동정호의 바람과 천모산의 달을 떠올린다. 떠돌이 시인의 정처 없는 삶의 암시이면서 또 자연으로의 귀소 본능을 자극하는 존재들이다. 강물처럼 떠돌 뿐, ‘어떻게 그대에게 이 마음을 전할까’라며 체념에 잠긴 시인, 이 순간 그가 그리는 대상은 누구일까. ‘그대(君)’라는 말은 단순한 2인칭이기도 하지만 또 ‘임금’을 지칭하기도 한다.
무본(無本)이라는 법명으로 승려 활동을 하다 대문호 한유(韓愈)의 권유로 환속했던 가도. 험난한 관직 생활로 각지를 떠돌았던 그이기에 이 시는 뜻을 이루지 못한 시대적 낙오자들의 공통의 서사로 읽을 수도 있겠다.
